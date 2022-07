Reprezentacja Polski 3x3 Kobiet zagra w FIBA 3x3 Women’s Series w Pradze

Polki do Czech wybrały się w składzie, który oglądaliśmy w trakcie mistrzostw świata 3x3 w Antwerpii: Klaudia Sosnowska, Dominika Owczarzak, Aldona Morawiec oraz Klaudia Gertchen.

- Przed nami bardzo wartościowy turniej, który traktujemy jako kolejny element przygotowań do wrześniowych mistrzostw Europy. Do Pragi jedziemy z prostym celem, awansować do ćwierćfinału, a następnie namieszać w stawce - mówi Karolina Szlachta, trener reprezentacji Polski.

- Chcemy też zdobyć kolejne punkty do rankingu FIBA 3x3 Women’s Series. Aktualnie zajmujemy szóste miejsce, na równi z Hiszpanią. Liczymy, że po turnieju w Czechach poprawimy swoją lokatę, tym bardziej, że do trzeciego miejsca tracimy tylko 13 rankingowych punktów - dodaje Szlachta.

Terminarz gier reprezentacji Polski

Piątek, 29 lipca:

AKTUALIZACJA

11:25 Polska - Szwajcaria 14:15 po dogrywce

13:15 Polska - Chiny

TRANSMISJA