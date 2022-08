Województwo Lubelskie Partnerem meczu Polska - Chorwacja

Reprezentacja Polski jeszcze przed mistrzostwami Europy w Czechach rozegra 25 sierpnia w hali COS Torwar w Warszawie spotkanie z Chorwacją w ramach prekwalifikacji do EuroBasketu 2025. Partnerem meczu jest Województwo Lubelskie.

Biało-Czerwoni jeszcze przed mistrzostwami Europy w Czechach rozpoczną rywalizację w prekwalifikacjach do kolejnego EuroBasketu, który zostanie rozegrany w 2025 roku. Ich pierwszym rywalem już 25 sierpnia w hali COS Torwar w Warszawie będzie bardzo silna drużyna Chorwacji.



- Nasza współpraca z Województwem Lubelskim przy okazji meczów reprezentacji Polski rozpoczęła się już kilka lat temu, a obie strony były z niej bardzo zadowolone. Cieszę się, że przy wsparciu Marszałka Jarosława Stawiarskiego nadal możemy ją kontynuować. Mecz z Chorwacją będzie bardzo ważny dla przygotowującej się do mistrzostw Europy kadry. Razem przeżyjemy wielkie koszykarskie emocje! - mówi Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki.



- Koszykówka na Lubelszczyźnie ma długą tradycję. Mamy kluby żeńskie i męskie w najwyższych ligach, mamy także rzesze kibiców i wielu młodych ludzi trenujących ten sport. Współpraca z reprezentacją Polski i Polskim Związkiem Koszykówki to dla nas wielkie wyróżnienie i naturalna konsekwencja miejsca, jakie zajmuje basket w regionie. Logo naszego województwa było na strojach reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w Chinach, gdzie zagraliśmy po raz pierwszy od 52 lat, zajmując znakomite ósme miejsce. Mecz z kadrą Chorwacji zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Wygrana z trudnym rywalem z pewnością wzmocni mentalnie naszych reprezentantów przed zbliżającym się EuroBasketem - tłumaczy Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Województwo Lubelskie już wcześniej promowało się przez koszykówkę. Logo województwa było eksponowane m. in. na spodenkach reprezentacji Polski, w tym podczas mistrzostw świata w Chinach w 2019 roku, kiedy kadra zajęła świetne ósme miejsce, czy też podczas kwalifikacji do EuroBasketu. Ponadto Województwo Lubelskie było Partnerem meczu o Suzuki Superpuchar Polski oraz Turnieju Finałowego Suzuki Pucharu Polski w 2021 r. i 2022 roku.