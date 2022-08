Paweł Łakomski

Zmiany w sztabie szkoleniowym reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski w Warszawie rozpoczęła przygotowania do EuroBasketu 2022. W sztabie szkoleniowym trenera Igora Milicicia doszło do zmian.

Marek Popiołek ze względu na obowiązki klubowe nie będzie obecny na zgrupowaniu. Trener Enei Abramczyk Astorii Bydgoszcz od 2014 roku pracował przy reprezentacji Polski będąc m.in. dyrektorem sportowym, a od 2021 roku asystentem Igora Milicicia.

- Dziękuję Markowi za jego dotychczasowe zaangażowanie na rzecz kadry narodowej. Przez osiem ostatnich lat był ważną częścią sztabu szkoleniowego, będąc z reprezentacją na dwóch EuroBasketach oraz mistrzostwach świata w Chinach. Życzymy mu powodzenia w roli pierwszego trenera Astorii - mówi Łukasz Koszarek, dyrektor sportowy reprezentacji.

Popiołka zastąpi Michał Dukowicz, od lat związany jako trener z MKS Dąbrową Górniczą, a w sezonie 2020/2021 asystent w Twardych Piernikach Toruń. - To dla mnie duży zaszczyt i wielkie wyróżnienie, że mogę dołączyć do reprezentacji Polski na EuroBasket - mówi Dukowicz.

Zmiany nastąpiły również wśród fizjoterapeutów. Łukasza Witczaka i Arkadiusza Markiewicza zastąpią Marcin Lubik oraz Mateusz Mruk.

Marcin Lubik od 2019 roku fizjoterapeuta reprezentacji Polski kobiet. W latach 2016-2018 pracował z kadrą niesłyszących w judo. Od 2012 roku pracował w koszykarkami w Poznaniu.

Mateusz Mruk przez ostatnie dwa sezony był związany z Eneą Zastalem Zielona Góra. Pracował również jako fizjoterapeuta w kadrach młodzieżowych.

---

Biało-Czerwoni do mistrzostw Europy będą przygotowywać się w Warszawie. Zgrupowanie rozpocznie się 4 sierpnia, a tydzień później zespół wyleci na turniej towarzyski do Stambułu, gdzie zagra z Ukrainą (12 sierpnia) oraz Turcją (14 sierpnia). Kolejne sparingi drużyna rozegra w Atenach - od 17 do 19 sierpnia zagra kolejno z Grecją, Turcją oraz Gruzją.

Później przyjdzie czas na dwa spotkania w ramach prekwalifikacji do EuroBasketu 2025. 25 sierpnia w hali COS Torwar w Warszawie Biało-Czerwoni podejmą Chorwację (bilety na EBILET.pl), a trzy dni później zagrają w Austrii.

EuroBasket dla reprezentacji Polski rozpocznie się już 2 września w Pradze. Kadra trenera Igora Milicicia na początek zagra z gospodarzami, Czechami, a dzień później zmierzy się z Finlandią. Kolejnymi rywalami w fazie grupowej będą: Izrael (5 września), Holandia (6 września) oraz Serbia (8 września). Do kolejnej fazy w Berlinie awansują cztery najlepsze drużyny z grupy.