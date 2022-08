Matshop.pl zgarnia ostatni bilet na finał!

Do ostatniego turnieju kwalifikacyjnego zgłosiło się 12 drużyn, które podzielone zostały na dwie grupy – po 6 drużyn każda. Awans do fazy półfinałowej uzyskały po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy, a były to:

- Legia Lotto 3x3

- Matshop.pl

- Zajezdnicy

- HK Ziomki 3x3 KRK

W półfinałach wyraźnie swoje spotkania wygrały drużyny Legii LOTTO 3x3 (Arkadiusz Kobus, Maciej Adamkiewicz, Marcin Zarzeczny, Piotr Robak) oraz Matshop.pl (Łukasz Kłaczek, Jakub Stróżczyk, Kacper Kłaczek, Stanisław Heliński), które pokonały kolejno HK Ziomki 3x3 KRK (Damian Tabor, Michał Szwedo, Miłosz Ziółkowski, Patryk Halka) oraz zespół Zajedników. Największe jednak emocje były w finale, który rozegrany został przy pełnych trybunach. W nim o jeden punkt lepsza była drużyna ze stolicy, jednak przegrani również nie opuścili boiska z pustymi rękoma – zgarnęli ostatni bilet na turniej finałowy.

KOMPLET WYNIKÓW