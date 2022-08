KS

Finał Mistrzostw Polski 3x3 – faza grupowa zakończona

Fazę grupową z kompletem zwycięstw oraz bezpośrednim awansem do fazy półfinałowej, zapewniły sobie dwa zespoły złożone z reprezentantów Polski - LOTTO 3x3 Team Warszawa z grupy A oraz LOTTO 3x3 Team II Lublin z grupy B. Również bez porażki dalej awansowały drużyny Legii – Legia Lotto 3x3 oraz Legia Lotto II.

Znakomitą promocją koszykówki 3x3 przy pełnych trybunach na katowickim Rynku, była rywalizacja Ambasadorów 3x3 z Michaelem Hickiem i LOTTO 3x3 Team Warszawa - Reprezentacja Polski 3x3 (Pawel Pawlowski, Przemyslaw Zamojski, Szymon Rduch, Łukasz Diduszko). Po zaciętym spotkaniu górą była ostatecznie drużyna z Warszawa, jednak Ambasadorzy 3x3 (Jakub Borowski, Michael Hicks, Piotr Karpacz, Wiktor Sewioł) pokazali „pazur” i z całą pewnością nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa podczas turnieju finałowego. W tym spotkaniu 9 punktów rzucił Łukasz Diduszko, a po drugiej stronie tyle samo "oczek" dodał Michael Hicks.

W fazie LAST16 (ćwierćfinałowej) zagrają:

Hutnika Warsaw II – Astoria 3x3 BDG

Hutnik Warsaw – ISETIA

Ambasadorzy 3x3 – SK 3x3 Planet Team

Camaro Zamość – KS Sky Tatto Zamość

KOMPLET WYNIKÓW

- Cieszymy się, że finał LOTTO 3x3 QUEST zostanie rozegrany ponownie na katowickim Rynku. Jest to miejsce wyjątkowe i sami zawodnicy podkreślają, że turnieje rozgrywane tutaj mają swój klimat. Mistrzostwa Polski 3x3 ponownie organizujemy wspólnie z Miastem Katowice, ale wraca do nas również marka LOTTO. Tegoroczna edycja to rekordowa liczba trzynastu turniejów kwalifikacyjnych oraz turniej finałowy. W turnieju spodziewamy się zaciętej rywalizacji o tytuł Mistrza Polski oraz o bilet na turniej FIBA 3x3 World Tour Masters w węgierskim Debreczynie – mówi Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

- Z roku na rok coraz więcej zespołów bierze udział w rozgrywkach koszykówki 3x3, która w ubiegłym roku zadebiutowała jako dyscyplina olimpijska. Poprzednie lata pokazały, że ta forma rywalizacji jest atrakcyjna dla mieszkańców Katowic, którzy, chociażby podczas ubiegłorocznego finału licznie dopingowali najlepszych polskich zawodników – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Wszelkie formy aktywności sportowej są najlepszą receptą na powrót do aktywnego stylu życia i rekreacji na świeżym powietrzu, na czym bardzo nam w Katowicach zależy. W zakresie popularyzacji koszykówki jesteśmy obecnie na etapie rozwoju infrastruktury w dzielnicach. Chciałbym, by koszykówka uliczna była co raz popularniejszą dyscypliną. Nowe boisko do koszykówki będziemy także otwierać niebawem w ramach kompleksu sportowego Asnyka – dodaje prezydent.

- Koszykówka 3x3 od Igrzysk Olimpijskich w Tokio i Mistrzostw Europy w Paryżu przeżywa niesamowity rozkwit. Kibice pokochali dynamiczną i pełną emocji grę, co cieszy nas jako partnera tytularnego Mistrzostw Polski, a także jako firmę wspierającą i promującą sport. Finał LOTTO 3x3 Quest w Katowicach to wielkie wydarzenie dla fanów koszykówki i sportowa rywalizacja na najwyższym, koszykarskim poziomie. Kibicom życzę niezapomnianych emocji, a zawodnikom – niech wygrają najlepsi! – powiedział Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego, właściciela marki LOTTO.

Koszykówka 3x3 to jednak nie wszystko, gdyż w niedzielę o godz. 15:30 odbędzie się koncert gościa specjalnego - którym będzie raper Gruby Mielzky!

Mielzky (znany również jako Mielon) to pochodzący ze Starogardu Gdańskiego raper i reprezentant formacji Lavoholics. Mieszkający w Trójmieście artysta zadebiutował w 2012 roku albumem „Silny jak nigdy wkur*iony jak zwykle”, gdzie za muzykę prawie w całości odpowiedzialny był duet producencki The Returners. Na wydanej przez Szpadyzor Records płycie gościnnie udzielili się m.in. donGURALesko, Bonson, Diox oraz RakRaczej (DwaZera).

Debiutancki krążek spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem, a sam Mielzky wypuścił wkrótce kolejny solowy tytuł. Na "1.5" LP gościnnie udzielił się Pezet, a oprócz standardowej wersji CD album ukazał się również na winylu.

Dwa lata później - w kwietniu 2015 - artysta wydaje projekt ze znanym z kolektywu Ortega Cartel producentem patr00. "Miejski Patrol" został bardzo ciepło przyjęty przez fanów, a jego winylowa wersja wyprzedała się w zaledwie kilka dni. Współpraca z patr00 zapoczątkowała okres ciekawych artystycznych kooperacji Mielona. W lutym 2017 roku Mielzky łączy siły z Małpą i duetem The Returners wydając spontaniczny projekt "Rottenberg" EP.

Alternatywny mini-album nigdy nie trafił do regularnej sprzedaży sklepowej, a dostępny był jedynie w sprzedaży preorderowej. Do solowych produkcji Mielzky powrócił w kwietniu 2018 roku. "Komik z depresją" był piątym wydawnictwem na jego koncie, a już sam otwierający płytę singiel "Nowy klasyk" pokazał, że pomimo upływu lat artysta nie stracił na autentyczności i bezkompromisowości. Wielu dziennikarzy uznało "Komika" za najlepszy longplay w całym dotychczasowym dorobku rapera.

Tak było aż do 26 marca 2021, czyli oficjalnej daty premiery albumu "Do wesela się zagoi". Już singlowe utwory pokazały, że jest to najszczerszy i najbardziej bezpośredni z dotychczasowych projektów Mielzky'ego. Sfera muzyczna albumu została w całości wyprodukowana przez duet The Returners. Neoklasyczne brzmienie bitów - wsparte licznymi gościnnymi występami wokalistów - a także gramofonowe wstawki stanowią idealne tło do historii opowiadanych przez Mielzky'ego. Płyta ukazała się nakładem 2020 label.

Rywalizacja w fazie LAST16 w niedzielę rozpocznie się o godz. 13:30, a spotkanie finałowe zaplanowane zostało na godz. 18:30.

Transmisja całego turnieju na kanale YouTube Polskiego Związku Koszykówki, a mecze półfinałowe pokazane będą na Polsacie Sport Extra. Natomiast mecz o 3. miejsce oraz finał Mistrzostw Polski 3x3 na Polsacie Sport.

Ogromne emocje, znakomita atmosfera oraz koszykówka 3x3 na najwyższym poziomie – to wszystko w „sercu” Katowic!

