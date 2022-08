KS

LOTTO 3x3 Team Warszawa MISTRZEM POLSKI 3x3!

Zespół LOTTO 3x3 Team Warszawa, złożony z graczy reprezentacji Polski został Mistrzem Polski w koszykówce 3x3. Turniej finałowy rozegrany został na Rynku w Katowicach, a na żywo obejrzał go komplet publiczności!

Niedzielna rywalizacja rozpoczęła się od fazy LAST 16, która miała wyłonić ostatnie cztery zespoły jakie zagrają w ćwierćfinałach. Najbardziej zacięte było starcie Hutnika Warsaw z zespołem ISETIA, gdzie do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka do której doprowadziło trafienia Michała Szwedo. W dodatkowym czasie gry ISETIA poszła za „ciosem” i mogła cieszyć się z awansu. W pozostałych meczach górą były drużyny Ambasadorów 3x3, Camaro Zamość oraz Astoria 3x3 BDG.

W ćwierćfinałach czekały już LOTTO 3x3 Team, Legia Lotto 3x3, Legia Lotto II oraz LOTTO 3x3 Team II. Faworyci wygrali swoje spotkania, a najbardziej zaciętą przeprawę miał Michael Hicks i Ambasadorzy 3x3. Wyrównane spotkanie, ostatecznie padło łupem drużyny z Hicksem na czele – 15:14.

Starcia półfinałowe oraz mecz o 3. miejsce i finał po raz pierwszy w historii Mistrzostw Polski 3x3, pokazały został na antenie Polsatu Sport Extra oraz Polsatu Sport. Dodatkowo wypełnione po brzegi trybuny, żywiołowy doping oraz poziom sportowy – pokazały zupełnie inne (lepsze) oblicze koszykówki 3x3! W bardzo zaciętych półfinałach, górą były drużyny Ambasadorów 3x3 (Jakub Borowski, Michael Hicks, Piotr Karpacz, Wiktor Sewioł) oraz LOTTO 3x3 Team Warszawa (Pawel Pawlowski, Przemyslaw Zamojski, Szymon Rduch, Łukasz Diduszko).

Takie wyniki po raz drugi dały możliwość rywalizacji obu drużynom (pierwszy raz w fazie grupowej) i okazję do rewanżu dla Ambasadorów 3x3. Tym razem jednak pod koniec spotkania celne rzuty Łukasza Diduszko oraz Przemysława Zamojskiego, dały bezpieczną przewagę i tytuł Mistrza Polski 3x3!

W meczu o 3. Miejsce LOTTO 3x3 Team II Lublin (Adrian Bogucki, Marcel Ponitka, Mariusz Konopatzki, Michał Samsonowicz), pokonał zespół Legia Lotto 3x3 (Arkadiusz Kobus, Maciej Adamkiewicz, Marcin Grzegorz Zarzeczny, Piotr Robak) 22:20.

Za zwycięstwo w cyklu LOTTO 3X3 QUEST 2022 zespół LOTTO 3x3 Team Warszawa otrzymał 10.000 złotych oraz bilet na FIBA 3x3 World Tour Masters, który odbędzie się w węgierskim Debreczynie w dniach 27-28 sierpnia br. Nagrdoy wręczyli Waldemar Bojarun (Zastępca Prezydenta Miasta Katowice), Bartłomiej Wojdak (Koordynator 3x3 w Polskim Związku Koszykówki) oraz Marcin Staniczek (Prezes Śląskiego Związku Koszykówki, członek Zarządu PZKosz).

Końcowa kolejność turnieju finałowego LOTTO 3X3 QUEST 2022 :

1. LOTTO 3x3 Team Warszawa 6/0

2. Ambasadorzy 3x3 5/2

3. LOTTO 3x3 Team II Lublin 5/1

4 Legia Lotto 3x3 4/2

5. Legia Lotto II 3/1

6. Camaro Zamość 2/3

7. ISETIA 2/3

8. ASTORIA 3x3 BDG 2/3

9. Hutnik Warsaw 2/2

10. Hutnik Warsaw II 2/2

11. SK 3x3 Planet Team 1/3

12. KS Sky Tattoo Radom 1/3

13. Athletic Training 1/2

14. Matshop.pl 0/3

15. Pale Tróję 0/3

16. 3x3 Basket Biłgoraj 0/3

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, ma w swoim portfolio m.in. gry liczbowe i loterie pieniężne. Produkty te są dostępne są w ponad 20 tys. punktów sprzedaży w całej Polsce, a także online.

Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu i kultury narodowej. Dzięki swoim klientom od 1994 roku przekazała na te dwie ważne dziedziny życia społecznego ponad 17,7 miliardów zł.

