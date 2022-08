AW

Kadry 3x3 U17 z awansem do ME!

Udany finisz kwalifikacji do mistrzostw Europy do lat 17 3x3 w wykonaniu naszych reprezentacji. Obie nasze kadry wygrały decydujące mecze, dzięki czemu wywalczyły awans do turnieju głównego, który odbędzie się w dniach 2 - 4 września w Atenach.

W turnieju kwalifikacyjnym w wykonaniu naszych drużyn było wszystko. Emocje, dramaturgia, smutek i na koniec wielka radość. Szczególnie doświadczyła tego nasza żeńska kadra, która na 1,6 sekundy przed końcem przegrywała z Turcją różnicą dwóch punktów.

Wówczas z dystansu trafiła jednak Weronika Kassin, zapewniając naszej drużynie dogrywkę. W dodatkowym czasie gry akcją 1+1 popisała się z kolei Oliwia Janicka i nasz zespół mógł cieszyć się z awansu.

W przypadku porażki to rywalki awansowałyby do mistrzostw Europy, ponieważ bilety do Aten uzyskiwały po cztery najlepsze kobiece drużyny turnieju. Polki w grupie zajęły drugie miejsce i o awans do turnieju głównego musiały bić się w dodatkowym meczu. Oprócz Biało-Czerwonych z żeńskiego turnieju we francuskim Voiron awans uzyskały Francja i Czechy (zwycięzcy grup) oraz Słowenia.

Skład reprezentacji Polski

1. Janicka Oliwia MUKS Widzew Łódź

2. Kassin Weronika Szkoła Gortata Politechnika Gdańska

3. Kończak Antonina AZS AJP Gorzów Wielkopolski

4. Steblecka Weronika AZS AJP Gorzów Wielkopolski

Rezerwowa:

5. Miazek Aida MUKS Widzew Łódź

Sztab szkoleniowy:

Łoński Przemysław trener

Katarzyna Pijarowska fizjoterapeutka

Także nasi Panowie uzyskali awans do mistrzostw Europy dzięki dodatkowemu spotkaniu. W przypadku męskiego turnieju pięć drużyn miało szanse uzyskać kwalifikację. Polacy wywalczyli ją dzięki ostatniemu starciu z Portugalią (14:10), podobnie jak Panie rozstrzygając mecz w końcówce. Wcześniej nasza kadra pokonała jeszcze Czechów. Awans do ME uzyskały ponad to: Chorwacja, Francja, Izrael oraz Turcja.

Skład reprezentacji Polski

1. Ashaolu Joshua WKK Wrocław

2. Kankowski Karol WKS Śląsk Wrocław

3. Kowalski Patryk Trefl Sopot SA

4. Najder Aleks Enea Basket Poznań

Rezerwowy:

5. Długiewicz Kamil Enea Basket Poznań

Sztab szkoleniowy:

Adrian Mroczek-Truskowski trener

Dominika Dyrda fizjoterapeutka