Kadra U18 kobiet zagra o miejsca 5-8

Reprezentacja Polski do lat 18 kobiet zagra o miejsca 5-8 w mistrzostwach Europy dywizji A. W walce o półfinał Biało-Czerwone uległy Niemkom 43:53. Nasza kadra nadal ma jeszcze szanse na znalezienie się w przyszłorocznych mistrzostwach świata U19.

Udana druga połowa zapewniła Polkom zwycięstwo nad Grecją i awans do najlepszej ósemki Starego Kontynentu. Niestety w starciu z Niemkami podopieczne Marka Lebiedzińskiego miały kłopoty ze skutecznością w ataku.

Po wyrównanej pierwszej kwarcie przyszedł czas na drugą odsłonę, w której dopiero na jej zakończenie Polki zdołały trafić do kosza. Niemki w tym czasie powiększyły swoją przewagę.

Niestety w drugiej połowie różnica punktowa nie ulegała większym zmianom. Polki fragmentami spotkania była skuteczniejsze, ale prowadznia już nie uzyskały.

Brak awansu do półfinału nie eliminuje Polek z szansy na grę w mistrzostwach świata do lat 19. Na mundialu zagra pierwszych pięć drużyn mistrzostw Europy oraz gospodarz Hiszpania, która wywalczyła już awans do półfinału.

Pierwszym rywalem Polek w walce o miejsca 5-8 będą Czechy. Początek spotkania o godzinie 15:45.

Polska - Niemcy 43:53 (14:16, 2:9, 16:19, 11:9)

Polska: Makurat 11, Ullmann 8, Batura 6, Kalenik 6, Ułan 4, Piasecka 3, Gilmajster 3, Mielnicka 2, Walczak 0.