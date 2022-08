Kadra zakończyła pierwszy sparing w Turcji

Kadra przygotowania do EuroBasketu 2022 rozpoczęła 4 sierpnia i już tydzień później rozegrała swój pierwszy mecz towarzyski. Ukraina - szczególnie w drugiej połowie - grała lepiej od Biało-Czerwonych i ostatecznie zwyciężyła 88:60. W niedzielę zespół trenera Igora Milicicia zagra z gospodarzami, Turcją.

- Jesteśmy na początku przygotowań. Mamy za sobą tydzień ciężkich treningów. Wynik tak naprawdę nie odzwierciedla przebiegu meczu, bo przez jego większą część różnica wynosiła 10 punktów. W ostatniej kwarcie nam “odjechali”, nie trafialiśmy otwartych rzutów za trzy i mieliśmy sporo strat, to jest do poprawy. Do tego dochodzi zbiórka w obronie. W niedzielę mamy kolejny mecz, myślę, że będzie lepiej - powiedział Jarosław Zyskowski.

- Trzeba pamiętać, że to był sparing. W piątej minucie trzeciej kwarty prowadziliśmy trzema punktami, ale potem dały o sobie znać ciężkie nogi, a także zmiany, które robiliśmy. Dla nas wynik nie jest najważniejszy w tych sparingach. Popełniliśmy zbyt dużo strat, które otworzyły pewne sytuacje dla Ukrainy. Są więc pozytywne aspekty, jak i negatywne. Musimy nad nimi popracować. Wiemy w jakim momencie jesteśmy i że nasza fizyczność będzie szła do góry - mówił trener Igor Milicić.



Polska - Ukraina 60:88 (17:26, 15:12, 16:22, 12:28)

Polska: Garbacz 10, Ponitka 9, Zyskowski 8, Michalak 8, Dziewa 7, Balcerowski 6, Sokołowski 4, Cel 4, M. Kolenda 2, Schenk 2, Ł. Kolenda 0, Olejniczak 0, Marchewka 0

Ukraina: Sanon 15, Mykhailiuk 12, Pustovyi 12, Tkachenko 10, Skapintsev 8, Krutous 8, Bobrov 6, Zotov 5, Sydorov 5, Bliznyuk 3, Herun 4, Voinalovych 0