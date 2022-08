AW

Juniorki bez awansu do MŚ U19

Reprezentacja Polski do lat 18 kobiet zagra o 7. miejsce w mistrzostwach Europy dywizji A. W starciu, które stanowiło przepustkę do pierwszej szóstki turnieju i awansu do mistrzostw świata U19, Biało-Czerwone przegrały z Czeszkami 57:82.