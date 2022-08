Komentarze po meczu Polska - Gruzja

Igor Milicić:

- Jestem zadowolony z naszych przygotowań. Mieliśmy dwa różne okresy przygotowawcze - w pierwszym bardzo mocno trenowaliśmy, zarówno nad taktyką, jak i nad fizycznością. W drugiej części graliśmy spotkania sparingowe. Z meczu na mecz widać było, że zrozumienie taktyki i kolegów jest coraz lepsze. Z tego się najbardziej cieszę. Sparingi nie są dla nas ważne wynikowo, ale ten zespół idzie w dobrym kierunku. Jest walka i determinacja. Cały czas podczas treningów i meczów patrzyliśmy na to, co każdy z zawodników może dać kadrze. Zawodnicy, którzy w swoich klubach nie mają takiej dużej roli, tutaj w kadrze grają. To dla nich najważniejsze minuty w karierze. Gramy przeciwko zawodnikom NBA, przeciwko zespołom, które chcą wygrać mistrzostwa Europy. To jest duże doświadczenie - patrzymy kto i jak się rozwija. Ten sparing też dużo nam pokazał. Pracujemy tutaj, aby przygotować się w pierwszej kolejności na Chorwację i Austrię, a ostatecznie też na EuroBasket.

Michał Michalak:

To chyba pierwsza sytuacja, w której wygrywamy dwa mecze z rzędu od pierwszego okienka kwalifikacyjnego z trenerem Igorem Miliciciem. To dla nas dobra sytuacja, że wchodzimy w mecz z Chorwacją na Torwarze z entuzjazmem po tych dwóch zwycięstwach. Nasza gra wygląda coraz lepiej. Dzisiaj zagraliśmy skoncentrowani przez cały mecz, bardzo dobrze w obronie. Może nie zatrzymaliśmy, ale byliśmy przygotowani na Tornike Shengelię, który jest bardzo silnym punktem zespołu z Gruzji. Mimo tego, że mieliśmy swoje słabsze momenty w trakcie meczu, to wracaliśmy. Cieszę się z mojego występu, przyczyniłem się do zwycięstwa drużyny. To dobry prognostyk przed kolejnymi spotkaniami. Pozostaje utrzymać zarówno indywidualną formę, jak i drużynową.