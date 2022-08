AW

Zacięte spotkanie kadetek w ME

Od porażki z gospodarzem Portugalią zmagania w mistrzostwach Europy dywizji A rozpoczęła reprezentacja Polski do lat 16 kobiet. Po zaciętym spotkaniu prowadzony przez Macieja Gordona zespół uległ 53:56.

Kolejne spotkanie Polki rozegrają w sobotę. Rywalem będzie Łotwa. Początek spotkania o godzinie 17:15 polskiego czasu.

Co to była za końcówka. Przy wyniku 53:56 na dogrywkę za trzy rzucała Maja Kusiak, ale jej próba niestety nie znalazła drogi do kosza. Wcześniej Biało-Czerwone przy wyniku 53:54 spudłowały osiem prób z gry, w tym dwa rzuty wolne.

Spotkanie rozpoczęło się od prowadzenia Polek 9:2, ale jeszcze przed zakończeniem pierwszej kwarty to rywalki uzyskały przewagę. Później mecz był wyrównany, a oba zespoły miały podobną skuteczność rzutową. Rywalki częściej trafiały jednak z dystansu, co zapewniało im nieznaczną przewagę. Lepiej wykonywały też rzuty wolne.



Portugalia - Polska 56:53 (15:12, 17:15, 16:17, 8:9)

Polska: Kusiak 15, Rutkowska 14, Grządziela 10, Gbiorczyk 6, Bogus 3, Maj 3, Mazuerek 2, Puzio 0, Bowes 0, Owczarzak 0, Wiklak 0, Kobiella 0.