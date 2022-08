Paweł Łakomski

LOTTO 3x3 Team gra w Kanadzie (LIVE)

Do Quebec trener Piotr Renkiel zabrał dwa zespoły LOTTO 3x3 Team - Warszawa oraz Lublin. Z powodu kontuzji oka nie poleciał do Kanaday Paweł Pawłowski. Zastąpi go doświadczony zawodnik boisk 3x3 - Mateusz Bierwagen. W składzie są również Przemysław Zamojski, Szymon Rduch oraz Łukasz Diduszko.

W Kanadzie wystąpi również LOTTO 3x3 Team Lublin w składzie: Adrian Bogucki, Michał Samsonowicz, Mariusz Konopatzki oraz Bartosz Jankowski.

- Po raz pierwszy w historii dwie drużyny LOTTO 3x3 Team grają razem na takim poziomie. Na początek mamy fazę grupową. Drużyna z Warszawy jest sklasyfikowana na piątej pozycji, a z Lublina na dziewątej. Liczmy na sprawienie kilku niespodzianek - mówi trener Piotr Renkiel.

Terminarz gier:

20:45 – LOTTO 3×3 Lublin vs Riga

22:30 – LOTTO 3×3 Lublin vs Omaha

23:45 – LOTTO 3×3 Warsaw vs QD A/I

01:30 – LOTTO 3×3 Warsaw vs Chicago

