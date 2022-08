AW

Kadra U16 mężczyzn zagra o 11. miejsce

Dziewięć trafionych rzutów za trzy punkty nie wystarczyło reprezentacji Polski do lat 16 mężczyzn do pokonania Czarnogóry w starciu dającym przepustkę do walki o 9. miejsce w mistrzostwach Europy dywizji A. Tym samym Polacy zagrają w sobotę o 11. pozycję na Starym Kontynencie.