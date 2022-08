AW

Porażka kadetek z Belgią

Polki do przerwy przegrywały co prawda różnicą pięciu punktów, ale momentami, zwłaszcza w obronie, prezentowały się dobrze. Niestety przez połowę trzeciej kwarty piłka po rzutach naszej kadry nie mogła odnaleźć drogi do kosza, przez co dystans do rywalek znacznie się powiększył. Belgijki początek trzeciej osłony wygrały 14:0 wypracowując solidną zaliczkę, którą utrzymały już do końca.

Podopieczne Macieja Gordona nieźle prezentowały się również w walce pod tablicami, ale podobnie jak w starciu z Łotwą miały problem ze skutecznością. W całym spotkaniu Biało-Czerwone zanotowały aż 23 zbiórki w ataku, wymusiły też więcej przewinień, po których miały szansę stawać na linii rzutów wolnych.

Nasza kadra w walce o ćwierćfinał zmierzy się z najlepszym zespołem grupy D Francją (bilans 3-0). Spotkanie zaplanowano na wtorek.

Belgia - Polska 64:52 (18:12, 12:13, 18:11, 16:16)

Polska: Bowes 9, Mazurek 8, Puzio 7, Maj 7, Gbiorczyk 5, Kobiella 5, Rutkowska 4, Wiklak 3, Kusiak 2, Bogus 1, Owczarzak 1.