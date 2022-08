Chorwacja minimalnie lepsza od Polski w Warszawie

Polacy świetnie weszli w to spotkanie i po trafieniach Aleksandra Dziewy i Aleksandra Balcerowskiego prowadzili 5:0. Reagowali na to Ivica Zubac oraz Dario Sarić, ale to Biało-Czerwoni starali się kontrolować sytuację. Ogromną energię dodawał Dominik Olejniczak - po jego wsadzie było nawet 15:6! Straty zmniejszał jeszcze Mario Hezonja, ale po 10 minutach było 15:11 dla gospodarzy.

Trójki Aarona Cela i Mateusza Ponitki sprawiły, że różnica w drugiej kwarcie wzrosła ponownie aż do siedmiu punktów na korzyść zespołu trenera Igora Milicicia. To nie był koniec dobrej ofensywy zespołu - trafienie z dystansu A.J. Slaughtera powiększało różnicę! Biało-Czerwoni ciągle prezentowali się także świetnie w obronie, nie pozwalając się rozkręcić m. in. Bojanowi Bogdanoviciowi. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 31:21.

Trzecią kwartę od serii 8:0 rozpoczęła drużyna trenera Damira Mulaomerovicia. Dopiero po ponad dwóch minutach odpowiedział na to A.J. Slaughter. Mecz się zdecydowanie wyrównał, ale przyjezdni nie potrafili ciągle doprowadzić chociażby do remisu. Coraz lepiej zaczął grać jednak Bogdanović - jego trójka oznaczała pierwsze prowadzenie dla Chorwacji. Ostatecznie rzut Krunoslava Simona oznaczał, że po 30 minutach było 47:49.

W kolejnej części spotkania do remisu doprowadzał Aleksander Balcerowski, a prowadzenie dawał Jarosław Zyskowski. Kibice w COS Torwar mogli przeżyć ogromne emocje! Drużyna mająca przewagę zmieniała się właściwie co akcję, chociaż to Biało-Czerwoni starali się nadawać ton rywalizacji - głównie przez obronę. Na półtorej minuty przed końcem dwie trójki z rzędu Mario Hezonji oznaczały, że to goście byli lepsi o cztery punkty. W końcówce Polacy starali się zmienić sytuację, a szczególnie aktywny był Mateusz Ponitka. Ostatecznie jednak to Chorwacja zwyciężyła 72:69.

Polska - Chorwacja 69:72 (15:11, 16:10, 16:28, 22:23)

Polska: Ponitka 26, Slaughter 16, Balcerowski 11, Zyskowski 7, Cel 3, Dziewa 2, Sokołowski 2, OIejniczak 2, Garbacz 0, Schenk 0.

Chorwacja: Zubac 19, Bogdanović 16, Hezonja 10, Sarić 9, Simon 9, Smith 6, Gnjidić 3, Ramljak 0.