Komentarze po meczu Polska - Chorwacja

Na konferencji prasowej po meczu prekwalifikacji do EuroBasketu 2022 Polska - Chorwacji pojawili się trenerzy obu zespołów oraz Michał Sokołowski i Jaleen Smith.

Igor Milicić (trener reprezentacji Polski): Ten mecz układał się pod nasze dyktando. Prowadziliśmy przez ponad 30 minut. Rywale grali tak, jak my chcemy. Mecz trzeba jednak grać przez 40 minut. Nie byliśmy konsekwentni w obronie w końcówce. Dodatkowo, nie możemy się zastanawiać, gdy są pozycje w ataku. Determinacja była jednak duża, dużo szacunku do moich zawodników. Jeden rzut mógł odwrócić losy meczu, ale dzisiaj się to nie udało.

Michał Sokołowski (zawodnik reprezentacji Polski): Szkoda tego meczu, graliśmy zgodnie z planem meczowym w 90 proc. Te 10 proc. to dość proste błędy, musimy nad tym pracować. To zagapienie się albo zapomnienie o czymś. Chwila dekoncentracji. Do Austrii jedziemy wygrać i zdobyć dwa punkty.

Damir Mulaomerović (trener reprezentacji Chorwacji): Jestem szczęśliwy, że wygraliśmy, ale w pierwszej połowie byliśmy przestraszeni. W drugiej graliśmy zdecydowanie lepiej, szczególnie w ofensywie. Mieliśmy jednak nadal problemy w obronie. To dla nas ważne zwycięstwo. Polska to świetny zespół z rewelacyjnymi zawodnikami i trenerem. Da nam to dużo pewności siebie na zbliżający się EuroBasket. Gratulacje dla wszystkich. Mieliśmy trochę szczęścia w końcówce. Ogólnie możemy być zadowoleni z drugiej połowy.

Jaleen Smith (zawodnik reprezentacji Chorwacji): W drugiej połowie byliśmy agresywni. W trzeciej kwarcie objęliśmy kontrolę nad meczem. Krunoslav Simon i Mario Hezonja zaczęli trafiać. Nawet Bojan Bogdanović się przełamał, dobrze prezentował się też Ivica Zubac.