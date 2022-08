wk

Zdecydowane zwycięstwo Polaków w Austrii

Spotkanie od początku toczyło się pod dyktando Biało-Czerwonych - dzięki efektownej akcji A.J. Slaughter - Aleksander Balcerowski było już 2:8. Po późniejszej trójce tego drugiego przewaga wzrosła do 10 punktów. Austriacy nie potrafili przejść przez dobrze zorganizowaną obronę przyjezdnych, a Polacy dodatkowo świetnie radzili sobie w polu trzech sekund. Ostatecznie dzięki zagraniom Dominika Olejniczaka pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 8:25.

Zespół trenera Igora Milicicia również w drugiej kwarcie starał się kontrolować wydarzenia na parkiecie - pomagały w tym rzuty z dystansu Jakuba Garbacza i Michała Michalaka. Na parkiecie pojawił się także Aaron Cel, dla którego był to setny występ w reprezentacji. Gospodarze w pewnym momencie zaczęli odrabiać straty, a w końcówce po wsadzie Renata Poljaka zbliżyli się do stanu 25:36 na koniec pierwszej połowy.

Na początku trzeciej kwarty można było zauważyć zryw ofensywny Biało-Czerwonych. Bardzo aktywni byli Mateusz Ponitka i Michał Sokołowski, a przewaga szybko wzrosła do 21 punktów. Później było jeszcze lepiej! Swoje rzuty trafiali jeszcze A.J. Slaughter oraz Jarosław Zyskowski, a m. in. dzięki zagraniu Aleksandra Dziewy po 30 minutach było 65:35.

Ostatnia część meczu niewiele zmieniła, bo była pod pełną kontrolą naszej kadry. Trener Milicić sporo rotował składem, dając szansę na grę wszystkim swoim zawodnikom. To była także okazja do przetestowania różnych ustawień. Po świetnym fragmencie Jakuba Garbacza przewaga wynosiła 34 punkty. Ostatecznie Biało-Czerwoni wygrali aż 91:55.

- Kontrolowaliśmy wydarzenia na boisku przez 37 minut. Końcówka drugiej kwarty nie była po naszej myśli. Dostaliśmy to, co chcieliśmy - każdy zawodnik coś dał do wyniku. Do Pragi jedziemy z dobrym samopoczuciem. Chcemy żeby każdy gracz czuł się najważniejszą postacią zespołu. Gdy wszyscy dadzą małą cegiełkę drużynie, to możemy być bardzo niewygodnym zespołem. Cieszymy się, że jesteśmy bez kontuzji i że bardzo dobrze przepracowaliśmy okres przygotowawczy. Jesteśmy gotowi na EuroBasket - powiedział trener Igor Milicić.

- Wygraliśmy w bardzo dobrym stylu: agresywnie w obronie i skutecznie w ataku. To był bardzo dobry ostatni mecz przed EuroBasketem. Potwierdza, że jesteśmy gotowi na ten wielki turniej. Mój setny mecz w kadrze to na pewno duma i radość. Nie wiem kiedy to minęło, ale rzeczywiście mam już 100 meczów w koszulce z orzełkiem na piersi. Każdy EuroBasket jest inny, ale pokazaliśmy przez ostatnie tygodnie, że jesteśmy gotowi, że trzeba się z nami liczyć. W ostatnich okienkach nie graliśmy może najlepiej jak się dało, ale teraz uważam, że zrobiliśmy duży postęp. Jeśli inne drużyny myślą, że z nami wygrają, to zaskoczymy ich, bo będziemy gotowi - mówi Aaron Cel.



Austria - Polska 55:91 (8:25, 17:11, 10:29, 20:26)

Austria: Murati 11, Guttl 8, Poljak 8, Mbemba 6, Rados 5, Koppel 4, Lohr 4, Kaferle 4, Ersek 3, Lanmuller 2, Votsch 0

Polska: Dziewa 15, Ponitka 12, Michalak 11, Garbacz 8, Sokołowski 8, Balcerowski 7, Cel 6, Schenk 6, Slaughter 5, Zyskowski 5, Kolenda 4, Olejniczak 4