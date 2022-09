Pora na EuroBasket! Oglądaj w TVP Sport

wk

Drużyna trenera Igora Milicicia przygotowania do EuroBasketu rozpoczęła na początku sierpnia, a później rozegrała pięć meczów towarzyskich z bardzo silnymi rywalami - ostatecznie wygrała z Turcją (z zawodnikami klubów NBA i Euroligi) oraz nieprzewidywalną Gruzją. Później przyszedł czas na dwa spotkania prekwalifikacji do kolejnych mistrzostw Europy. Polacy musieli uznać wyższość grającej w silnym składzie Chorwacji (m. in. z trzema zawodnikami NBA) 69:72, a następnie pewnie pokonali na wyjeździe Austrię 91:55.

- Do Pragi jedziemy z dobrym samopoczuciem. Chcemy żeby każdy gracz czuł się najważniejszą postacią zespołu. Gdy wszyscy dadzą małą cegiełkę drużynie, to możemy być bardzo niewygodnym zespołem. Cieszymy się, że jesteśmy bez kontuzji i że bardzo dobrze przepracowaliśmy okres przygotowawczy. Jesteśmy gotowi na EuroBasket - mówi trener Igor Milicić.

- Każdy EuroBasket jest inny, ale pokazaliśmy przez ostatnie tygodnie, że jesteśmy gotowi, że trzeba się z nami liczyć. W ostatnich okienkach nie graliśmy może najlepiej jak się dało, ale teraz uważam, że zrobiliśmy duży postęp. Jeśli inne drużyny myślą, że z nami wygrają, to zaskoczymy ich, bo będziemy gotowi - dodaje Aaron Cel.

Kadra na EuroBaskecie na początek zagra z gospodarzami, Czechami, a dzień później zmierzy się z Finlandią. Kolejnymi rywalami w fazie grupowej będą: Izrael (5 września), Holandia (6 września) oraz Serbia (8 września). Do kolejnej fazy w Berlinie awansują cztery najlepsze drużyny z grupy.

Mistrzostwa Europy (faza grupowa, Praga, Czechy)

Polska - Czechy, 2 września, godz. 17:30

Finlandia - Polska, 3 września, godz. 14:00

Polska - Izrael, 5 września, godz. 14:00

Holandia - Polska, 6 września, godz. 14:00

Serbia - Polska, 8 września, godz. 21:00



Skład reprezentacji Polski

Rozgrywający

Łukasz Kolenda, WKS Śląsk Wrocław

Jakub Schenk, Union Tours Metropole Basket (Francja)

A.J. Slaughter, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)

Rzucający

Jakub Garbacz, Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski

Michał Michalak, Manisa Buyuksehir Belediye (Turcja)

Niscy skrzydłowi

Mateusz Ponitka, Unahotels Reggio Emilia (Włochy)

Michał Sokołowski, Nutribullet Treviso Basket (Włochy)

Silni skrzydłowi

Aaron Cel, Twarde Pierniki Toruń

Jarosław Zyskowski, Trefl Sopot

Środkowi

Aleksander Balcerowski, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)

Aleksander Dziewa, WKS Śląsk Wrocław

Dominik Olejniczak, BCM Gravelines Dunkierka (Francja)

Sztab reprezentacji Polski

Trener główny: Igor Milicić

Dyrektor sportowy: Łukasz Koszarek

Asystenci: Artur Gronek, Grzegorz Kożan, Michał Dukowicz

Trener przygotowania motorycznego: Dominik Narojczyk

Fizjoterapeuci: Marcin Lubik, Mateusz Mruk

Lekarz: Marcin Błoński

Kierownik: Maciej Krupiński

Oficer prasowy: Paweł Łakomski