Igor Milicić i Mateusz Ponitka przed EuroBasketem

Igor Milicić, trener reprezentacji Polski

Mój zespół pracował bardzo ciężko, szczególnie w pierwszej części przygotowań. Później też było ciężko, już w trakcie meczów towarzyskich. Chcieliśmy być w najlepszej formie właśnie teraz: zarówno fizycznie, psychicznie, jak i taktycznie. Jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy zdrowi. Pierwszy mecz gramy przeciwko gospodarzom. Wierzymy w pozytywny rezultat.

Przygotowaliśmy zespół na to, że Tomas Satoransky zagra. On ma sporą determinację, aby grać w reprezentacji, jest ważną częścią tego zespołu. Wiemy co mamy robić przeciwko kadrze Czech. Dla nas to duża motywacja, jeśli okaże się, że zagra.

Gramy dla naszych kibiców pełnym sercem. Cieszymy się, że polscy kibice w nas wierzą.

Reprezentacja Czech ma na każdej pozycji bardzo wartościowych zawodników. Tomas Satoransky jest mózgiem tego zespołu, jest też Jan Vesely na pozycji 4-5. Mają kilku graczy na wysokim poziomie, z dobrym rzutem za trzy. Jeśli damy się im rozkręcić, to możemy mieć spory problem. Musimy szybko wracać do obrony. Chcemy, żeby grali z nami 5 na 5, pozycyjny atak, a nie w kontrze.

Mateusz Ponitka, kapitan reprezentacji Polski

Nasz pierwszy przeciwnik, Czechy, to bardzo doświadczony zespół. Potrafią radzić sobie z presją, a jutro hala będzie pełna. Po tylu latach Czesi zrobili duże rzeczy w koszykówce. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tego turnieju. Chcemy zaskoczyć, dać dobre momenty naszym kibicom.

Jesteśmy na turnieju, który jest bardzo silnie obsadzony. Nasi przeciwnicy są w zasięgu, chociaż mają przewagę w doświadczeniu. Upatruje naszą największa siłę w tym, że zagramy jako zespół. Zobaczymy jak turniej będzie się dla nas układał, pierwsza dwa mecze są ważne, kluczowe. Chcemy się dobrze zaprezentować na arenie międzynarodowej. Chcemy wygrać każdą akcję, którą będziemy mieli przed sobą.

Kilka meczów na tym poziomie rozegrałem. Na nasz zespół mają wpływ nie tylko moje akcje. Będę starał się dać z siebie wszystko, ile będzie trzeba, aby pomóc wygrywać Polsce. To jest gra zespołowa, wszyscy musimy pokazać się z jak najlepszej strony.