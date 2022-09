AW

Kadry U17 kobiet i mężczyzn 3x3 grają w ME

Obie nasze reprezentacje do turnieju głównego awansowały dzięki udanemu startowi w kwalifikacjach, w których nie brakowało emocji, dramaturgii, momentami smutku a na koniec wielkiej radości. Szczególnie doświadczyła tego nasza żeńska kadra, która na 1,6 sekundy przed końcem przegrywała z Turcją różnicą dwóch punktów.

Wówczas z dystansu trafiła jednak Weronika Kassin, zapewniając naszej drużynie dogrywkę. W dodatkowym czasie gry akcją 1+1 popisała się z kolei Oliwia Janicka i nasz zespół mógł cieszyć się z awansu.

W przypadku porażki to rywalki awansowałyby do mistrzostw Europy, ponieważ bilety do Aten uzyskiwały po cztery najlepsze kobiece drużyny turnieju. Polki w grupie zajęły drugie miejsce i o awans do turnieju głównego musiały bić się w dodatkowym meczu. Oprócz Biało-Czerwonych z żeńskiego turnieju we francuskim Voiron awans uzyskały Francja i Czechy (zwycięzcy grup) oraz Słowenia.

Nasze panie w stolicy Grecji rywalizować będą w grupie C. Oprócz Biało-Czerwonych znalazły się w niej Hiszpania oraz gospodarz turnieju. Awans do ćwierćfinału uzyskają dwie najlepsze drużyny w grupie. W przypadku wywalczenia miejsca w 1/4 finału drużyny z "polskiej grupy" w pierwszej kolejności trafią na reprezentacje z grupy A, gdzie znalazły się Niemcy, Węgry oraz Słowenia.

Polki o 17:15 polskiego czasu zmierzą się w piątek z Hiszpanią. O 19:35 rywalem naszej kadry będzie Grecja.

Także nasi Panowie uzyskali awans do mistrzostw Europy dzięki dodatkowemu spotkaniu. W przypadku męskiego turnieju pięć drużyn miało szanse uzyskać kwalifikację. Polacy wywalczyli ją dzięki ostatniemu starciu z Portugalią (14:10), podobnie jak Panie rozstrzygając mecz w końcówce. Wcześniej nasza kadra pokonała jeszcze Czechów. Awans do ME uzyskały ponad to: Chorwacja, Francja, Izrael oraz Turcja.

Męska kadra znalazła się w grupie B. Pierwszym rywalem Polaków będą w piątek o 17:40 Niemcy. O 20:00 nasz zespół rywalizować będzie z Izraelem. Oba spotkania rozgrywane będą bezpośrednio po meczach naszej żeńskiej kadry. Do fazy pucharowej awansują dwie pierwsze drużyny. W przypadku wywalczenia miejsca w ćwierćfinale Biało-Czerwoni zmierzą się z reprezentacjami z grupy D: Słowenią, Ukrainą bądź Turcją.

Obie drużyny narodowe wystąpią w tych samych składach, w jakich rywalizowały w kwalifikacjach.

Wszystkie spotkania turnieju w Atenach będzie można śledzić na oficjalnym kanale YouTube FIBA3x3.

'

Skład reprezentacji Polski kobiet 3x3 U17 na ME

1. Janicka Oliwia MUKS Widzew Łódź

2. Kassin Weronika Szkoła Gortata Politechnika Gdańska

3. Kończak Antonina AZS AJP Gorzów Wielkopolski

4. Steblecka Weronika AZS AJP Gorzów Wielkopolski

Sztab szkoleniowy:

Agnieszka Szott trener

Łoński Przemysław trener

Katarzyna Pijarowska fizjoterapeutka

Skład reprezentacji Polski mężczyzn 3x3 U17 na ME

1. Ashaolu Joshua WKK Wrocław

2. Kankowski Karol WKS Śląsk Wrocław

3. Kowalski Patryk Trefl Sopot SA

4. Najder Aleks Enea Basket Poznań

Sztab szkoleniowy:

Adrian Mroczek-Truskowski trener

Dominika Dyrda fizjoterapeutka