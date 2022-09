wk

Finlandia pokonała Polskę w drugim meczu

Spotkanie od początku było bardzo wyrównane, ale po akcjach Lauriego Markkanena to rywale prowadzili 8:4. Dodatkowo, szybko dwa faule “złapał” Aleksander Balcerowski, co utrudniało rotację. Później ta przewaga urosła do ośmiu punktów. Biało-Czerwoni starali się odpowiadać rzutami Aarona Cela i Mateusza Ponitki, ale to było za mało na rozpędzonych Finów. Po trójce Petteriego Koponena po 10 minutach było 26:16.

W drugiej kwarcie nadal niesamowicie aktywny był Markkanen. Po kolejnej trójce Sasu Salina Finowie byli już lepsi nawet o 13 punktów. Zespół trenera Igora Milicicia nie potrafił wejść w swój rytm w ataku, mimo lepszej gry w defensywie. Ciągle grę Biało-Czerwonych poprawiali Ponitka, Cel i Sokołowski, ale to nie wystarczało. Rywale dalej byli skuteczni z dystansu i dzięki temu kontrolowali wydarzenia na parkiecie. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 44:30.

Po przerwie zespół trenera Lassiego Tuoviego… nadal rzucał z dystansu. Trójki Alexandra Madsena i Sasu Salina oznaczały, że przewaga wynosiła już 21 punktów. W polskim zespole więcej szans na grę dostawali rezerwowi - sytuację starali się więc zmieniać m. in. Jakub Schenk i Łukasz Kolenda. Kolejne trafienie - tym razem Edona Maxhuniego - oznaczało, że po 30 minutach było 64:44.

Ostatnia kwarta już niczego nie zmieniała - Finowie ciągle bardzo dobrze rzucali z dystansu. Trener Igor Milicić dawał odpoczynek liderom kadry, wykazać się mogli więc zawodnicy najczęściej wchodzący z ławki. Do samego końca przeciwnicy utrzymywali jednak wysoki poziom gry w ataku i ostatecznie zwyciężyli 89:59.

W poniedziałek o godz. 14:00 Polska gra z Izraelem. Transmisja w TVP Sport.



Finlandia - Polska 89:59 (26:16, 18:14, 20:14, 25:15)

Finlandia: Salin 18, Markkanen 17, Valtonen 12, Maxhuni 8, Madsen 8, Koponen 6, Jantunen 5, Seppala 4, Little 4, Kantonen 4, Palmi 3, Huff 0

Polska: Ponitka 8, Sokołowski 8, Kolenda 7, Cel 7, Balcerowski 6, Dziewa 5, Schenk 5, Zyskowski 4, Slaughter 4, Garbacz 3, Michalak 2, Olejniczak 0