Cel i Kolenda po meczu Finlandia - Polska

Aaron Cel: Każdy przeciwnik stara się zaskoczyć niektórymi rzeczami. Dzisiaj Finom wybitnie to się udało. Trafiali z każdej otwartej pozycji. My odwrotnie - mieliśmy bardzo słabą skuteczność. Chcę też podkreślić, to że większość hali to byli fińscy kibice. Gdy łapali rytm, to jeszcze bardziej ich podpalało. W sporcie tak to działa, to nie jest wymówka. Dzisiaj Finowie grali bardzo dobrze.

Łukasz Kolenda: Nie możemy sobie pozwolić na takie początki, bo Finlandia poczuła swoją moc i nas rozrzucała. Ciężko było wrócić do meczu. Wyciągniemy wnioski i w poniedziałek czeka nas kolejny mecz. Dla mnie występ w tym meczu nie jest nadzwyczajną rzeczą, po to tutaj jestem. Da się przyzwyczaić. Fajnie, że udało się dzisiaj wejść, trochę pograć, to pozytywne.