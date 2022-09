AW

Igor Milicić i Mateusz Ponitka przed meczem z Izraelem

Igor Milicić, trener reprezentacji Polski

Przyjechaliśmy na EuroBasket, aby walczyć z każdym i próbować wyrywać zwycięstwa. Nie ma znaczenia jakim składem dysponują rywale i ilu z ich graczy gra na co dzień w NBA bądź Eurolidze. Sobotnie spotkanie z Finlandią nam nie wyszło, ale mamy nadzieję, że ten mecz przekujemy w większą determinację i siłę na starcie z Izraelem, aby pokazać się z lepszej strony.

Powoli wychodzimy z depresji po sobotnim meczu z Finlandią i łapiemy pozytywne nastawienie na spotkanie z Izraelem. W takim turnieju jakim jest EuroBasket znajomość rywala na pewno nam pomaga. Wiemy jak grają, znamy ich mocne strony. Należy jednak pamiętać, że to działa w dwie strony, bo także Izrael ma nas pewnie dobrze rozpracowanych.

Mateusz Ponitka, kapitan reprezentacji Polski



Izrael jest bardzo agresywnie grającym zespołem. Dużo biegają i podobnie jak Finowie opierają swoją grę na rzutach trzypunktowych. Musimy być na to gotowi. Sobotni mecz był więc dobrym, choć nieudanym dla nas, przetarciem.

Gramy z nimi trzeci raz na przestrzeni ostatniego roku. Myślę, że wielu zawodnikom to pomoże. Ośmiu z 12 zawodników debiutuje na EuroBaskecie, co zrozumiałe każdy mecz dla tej grupy jest czymś nowym, dlatego mecz z rywalem, którego znamy, powinien być ułatwieniem. Na pewno wiemy, czego możemy się spodziewać

Pomiędzy inauguracyjnym spotkaniem a meczem z Finlandią było tylko 14 godzin na odpoczynek. To mało. Mamy teraz więcej czasu na odpoczynek, lepsze przygotowanie się do meczu oraz wyleczenie drobnych urazów i zregenerowanie sił. W tym momencie, to jest dla nas ważne. Na pewno będziemy przygotowani do meczu. To są mistrzostwa Europy i często dyspozycja dnia decyduje o wyniku danego spotkania.

Moje indywidualne statystyki nie interesują mnie totalnie. Mogę być 10., mogę być 50. Nie ma to dla mnie znaczenia, jeśli wygrywamy mecze.