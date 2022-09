wk

Polacy z drugą wygraną! Izrael pokonany

Reprezentacja Polski wygrała drugi mecz na EuroBaskecie w czeskiej Pradze! Tym razem drużyna trenera Igora Milicicia pokonała Izrael 85:76. Kolejny mecz już we wtorek o godz. 14:00 z Holandią. Transmisja w TVP Sport.

Biało-Czerwoni na początku spotkania stawiali na akcje do wysokich - Aarona Cela i Aleksandra Balcerowskiego, a to pozwalało na wyrównaną rywalizację. Po późniejszych zagraniach Michała Sokołowskiego i Mateusza Ponitki kadra miała pięć punktów przewagi. Liderzy rywali przez dobrą obronę naszej drużyny nie potrafili rozwinąć skrzydeł. Dzięki m. in. trafieniu w kontrze Michała Michalaka Polacy po 10 minutach prowadzili 23:16

Kolejną część meczu od pięciu punktów z rzędu rozpoczęli rywale, ale zespół trenera Igora Milicicia szybko opanował sytuację. Po późniejszej trójce A.J. Slaughtera przewaga wzrosła do ośmiu punktów. Biało-Czerwoni w tym fragmencie starali się grać szybko w ataku, błyskawicznie wracać do obrony, a Izraelczycy byli nieskuteczni, szczególnie z dystansu. Przeciwnicy zaczęli jednak odrabiać straty, a po trójce Gala Mekela zbliżyli się na dwa punkty. Ostatecznie po zagraniu Jakuba Garbacza pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 39:33.

Po przerwie Biało-Czerwoni rozpoczęli z nową energią i zanotowali szybką serię 5:0. Następnie trójkami odpowiadali sobie Aaron Cel oraz Tamir Blatt. Kolejne trafienie Polaka równo z syreną kończącą czas akcji sprawiało, że kadra uciekała aż na 11 punktów! Później rewelacyjny fragment A.J. Slaughtera pozwalał na kontrolowanie wydarzeń na parkiecie. Reprezentacja ciągle prezentowała świetną formę w ataku. Trójka Michała Michalaka ustawiła wynik po 30 minutach na 68:56.

Deni Avdija, lider rywali, swoje pierwsze punkty w meczu zdobył dopiero na początku czwartej kwarty. W ważnych momentach drużyna trenera Milicicia ponownie mogła liczyć na Mateusza Ponitkę oraz A.J. Slaughtera. Po trójce tego pierwszego przewaga wynosiła nawet 15 punktów! Tego ekipa trenera Guya Goodesa nie była już w stanie odrobić. Polacy ostatecznie wygrali swój drugi mecz na EuroBaskecie - tym razem 85:76.

Polska - Izrael 85:76 (23:16, 16:17, 29:23, 17:20)

Polska: Slaughter 24, Balcerowski 17, Cel 13, Ponitka 11, Sokołowski 8, Michalak 6, Dziewa 2, Garbacz 2, Zyskowski 2, Kolenda 0, Schenk 0

Izrael: Zoosman 18, Madar 17, Blatt 10, Ginat 8, Levi 8, Sorkin 6, Avdija 3, Cohen 3, Mekel 3, Menco 0, Pnini 0