Polska wygrała z Holandią i ma awans!

Reprezentacja Polski wygrała z Holandią 75:69 na EuroBaskecie! Z trzema zwycięstwami Biało-Czerwoni awansowali do fazy pucharowej mistrzostw Europy.

Aleksander Balcerowski na początku spotkania ponownie był bardzo aktywny, a po późniejszej akcji Mateusza Ponitki kadra miała już sześć punktów przewagi. Charlon Kloof oraz Yannick Franke starali się to zmieniać, ale Biało-Czerwoni pokazywali solidny poziom gry w defensywie. Po chwili jednak Matt Haarms doprowadził do wyrównania, a w samej końcówce tej części meczu Kloof dał rywalom prowadzenie 20:19.

Kloof i Franke również w pierwszych minutach drugiej kwarty trafiali swoje rzuty, a Holandia powiększała różnicę na swoją korzyść. Szczególnie dzięki temu pierwszego przeciwnicy długo utrzymywali się na prowadzeniu - trójka Worthy’ego de Jonga oznaczała osiem punktów przewagi. Niesamowity rzut Leona Williamsa z połowy boiska sprawił, że pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 40:31.

Biało-Czerwoni od początku trzeciej kwarty pokazywali zdecydowanie większą energię. Mała seria 5:0 pozwoliła im wrócić do gry, ale jak się okazało - tylko na chwilę. Kolejne akcje de Jonga oraz Kloofa dały zespołowi trenera Maurizio Buscaglii 13 punktów przewagi. Dobry fragment Jakuba Garbacza dawał kadrze nową nadzieję. Po akcji Michała Sokołowskiego Polacy zbliżyli się na pięć punktów. Ostatecznie po 30 minutach było 55:48.

Zryw naszej reprezentacji i akcje Jarosława Zyskowskiego oraz Aleksandra Balcerowskiego oznaczały, że różnica wynosiła tylko punkt! Prowadzenie po długim czasie dawał trójką Jakub Garbacz. W końcówce parkiet opuścić musiał Mateusz Ponitka, ale w kluczowych momentach świetnie radzili sobie A.J. Slaughter, a przede wszystkim Michał Sokołowski. To oni sprawiali, że kadra kontrolowała wydarzenia na parkiecie! Mecz do samego końca był niezwykle emocjonujący, ale ostatecznie to Polacy zwyciężyli 75:69.

Ostatni mecz grupowy Polska zagra w czwartek o godz. 21:00 - rywalem będzie Serbia. Transmisja w TVP Sport.



Holandia - Polska 69:75 (20:19, 20:12, 15:17, 14:27)

Holandia: Kloof 26, Franke 13, Williams 9, de Jong 8, Kherrazi 4, Kok 4, Van der Vuurst de Vries 2, Haarms 2, Edwards 1

Polska: Sokołowski 24, Balcerowski 16, Garbacz 10, Slaughter 6, Michalak 5, Ponitka 5, Dziewa 3, Cel 2, Zyskowski 2, Olejniczak 2, Schenk 0