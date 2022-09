wk

Komentarze po meczu Holandia - Polska

Igor Milicić, trener reprezentacji Polski:

Wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz. Holandia nigdy się nie poddaje. Wywarli nas dużo presji w pierwszej połowie i nas spowolnili. W drugą połowę wyszliśmy z dużą energią. Zmieniliśmy obronę, to nam mocno pomaga. Podnieśliśmy tempo gry w ataku, dzieliliśmy się piłką i więcej atakowaliśmy. Trafiliśmy kilka trudnych rzutów i mieliśmy kluczowe zagrania w obronie. Jesteśmy szczęśliwi ze zwycięstwa, teraz jesteśmy pewni awansu.

Zmieniliśmy obronę na “switch”. Chcieliśmy zneutralizować ich otwarte rzuty, staraliśmy się być w kontakcie jeden na jednego. zabezpieczyliśmy zbiórkę. Było nam wtedy łatwiej podkręcić tempo w ataku, a nie grać statycznie. Drużyna zareagowała bardzo dobrze, tego potrzebowaliśmy.

Mamy młody zespół do rozwoju. W tym turnieju zawodnicy stają się mężczyznami. Wchodziliśmy w ten turniej jako “underdog”. W Europie nikt od nas tego nie oczekiwał. Chcemy “gryźć”, dawaj z siebie wszystko, podnosić się jako zespół. Trzy zwycięstwa w czterech meczach to bardzo dobra praca. Będziemy walczyć dalej.

Bardzo ciężko grać dzień po dniu. A.J. i Aaron grali bardzo dużo w pierwszym meczu. Dla nich to jest ogromny wysiłek. Wielkie uznania dla Mateusza Ponitki i Michała Sokołowskiego, który zagrał 36 minut. Zapytałem go, czy potrzebuje zmiany, a on powiedział, że chce grać do końca. To jest właśnie siła tego zespołu. Nikt w nas nie wierzył, a my chcemy udowodnić, że nasi zawodnicy dużo warci, że jako zespół możemy zrobić więcej. Bardzo się cieszę, że znaleźliśmy siłę, aby podnieść energię. Energia w obronie i potem szybko w ataku złamała twardych Holendrów.

Aleksander Balcerowski zawodnik reprezentacji Polski:

Dla nas był to ciężki mecz od początku, goniliśmy wynik, ciągle byliśmy z tyłu. Jednak się nie poddaliśmy. Walczyliśmy do końca i wygraliśmy. To jest najważniejsze.

Nie mieliśmy jeszcze czasu myśleć o Serbii. Ciągle żyjemy tym meczem. Nikola Jokić to MVP NBA, wszyscy o tym wiedzą. To świetnie. Najbardziej można uczyć się od najlepszych zawodników. Nie mogę się tego doczekać.

Maurizio Buscaglia, trener reprezentacji Holandii:

To był wyrównany mecz. Kilka pomyłek mniej w defensywie, dwie piłki 50-50, kilka udanych akcji w ofensywie więcej… i moglibyśmy wygrać.

Charlon Kloof, zawodnik reprezentacji Holandii:

Ciągle nam czegoś brakuje do odniesienia zwycięstwa. Brakuje nam koncentracji w kilku minutach meczu. Na tym poziomie, kiedy tego nie robisz, to rywale zaczynają dominować. Jeśli zaczniemy być konsekwentni, trzymać się razem i realizować plan taktyczny, to możemy wygrać.

Nasz sposób myślenia musi skupiać się na rozwoju. Jeśli stracimy ten cel, to szybko się zdemoralizujemy. To nie jest tak, że robimy złe rzeczy. Brakuje nam koncentracji, egzekucji. W tym jest różnica. Musimy pamiętać o tym, że to jest proces. Wszyscy muszą patrzeć w jednym kierunku i nadal pracować.