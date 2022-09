Ponad milion zł na stypendia dla młodych koszykarzy



- Bardzo dziękuję Panu Kamilowi Bortniczukowi, Ministrowi Sportu i Turystyki, za przyznanie stypendiów sportowych naszym młodym koszykarkom i koszykarzom. Stypendia jakie otrzymali nasi młodzieżowcy to wynik ciężkiej pracy jaką podejmuje Polski Związek Koszykówki. Przychodząc jako Prezes postawiłem sobie wiele celów, jednym z nich było wsparcie młodzieży, które jest podstawą rozwoju każdego sportu. Cel udało się zrealizować dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, za co raz jeszcze bardzo dziękuję. Cieszę się, że po raz pierwszy od wielu lat nasi młodzi koszykarze i koszykarki otrzymywać będą wsparcie finansowe. Jestem przekonany, że takie wsparcie przyczyni się do rozwoju ich koszykarskiej sportowej kariery - powiedział Prezes PZKosz, Radosław Piesiewicz.

Nowe stypendia sportowe to: Team 100 Junior; Team 100; Team 100 Trener; Team 100 Stypendium Ministra. Stypendia Team 100 to stypendia dla sportowców w wieku 18-23 lata a Team 100 Junior to stypendia dla sportowców w wieku 16-17 lat. Polski Związek Koszykówki wystąpił do Ministra Sportu i Turystyki z wnioskiem o stypendia sportowe dla zawodników i zawodniczek, którzy reprezentowali Polskę podczas Młodzieżowych Mistrzostw Europy w 2022 roku w kategoriach U20, U18, U17 i U16. Decyzją Ministra Sportu i Turystyki zostało przyznanych 81 stypendiów zawodniczkom i zawodnikom naszych młodzieżowych kadr narodowych (U20 Kobiet i Mężczyzn, U18 Kobiet i Mężczyzn, U17 Mężczyzn, U16 Kobiet i Mężczyzn). Łącznie na stypendia sportowe młodzieżowym reprezentantom Polski w koszykówce zostanie wypłaconych ponad 1 mln 100 tys zł.