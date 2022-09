LOTTO 3x3 Team kobiet i kadra ruszają do gry

LOTTO 3x3 Team kobiet to drużyna, która będzie polskim reprezentantem podczas międzynarodowych turniejów z cyklu m. in. FIBA 3x3 World Tour i FIBA 3x3 Challenger. Zawodniczki z tego zespołu, uczestniczą – już jako reprezentacja Polski – w mistrzostwach Europy (odbędą się 9-11 września w Grazu) i mistrzostwach świata w koszykówce 3x3 (ćwierćfinał w czerwcu w Antwerpii).

Drużynę LOTTO 3x3 tworzy 6 zawodniczek pod opieką trenerki Karoliny Szlachty:

Dominika Fiszer (wcześniej Owczarzak) – poznanianka ma w kolekcji wszystkie kolory medali mistrzostw Polski z CCC Polkowice w koszykówce klasycznej. Była reprezentantką Polski kadetek, juniorek i kategorii młodzieżowych. Z seniorską kadrą wystąpiła w mistrzostwach Europy 2015. Obecnie gra w klubie z Gorzowa Wielkopolskiego.

Aldona Morawiec – mistrzyni Polski i zdobywczyni Pucharu Polski z Arką Gdynia w sezonie 2020 i 2021 w koszykówce klasycznej. W baskecie 3x3 nazywana „Female Kobe” z racji charakterystyki gry i podziwiania byłej legendy NBA. Poważna kontuzja kolana nie przeszkodziła jej w kontynuowaniu kariery na boiskach 3x3. Obecnie gra w Rheinland Lions.

Klaudia Sosnowska – zawodniczka z ogromnym doświadczeniem ligowym w koszykówce 5x5. W barwach drużyny z Gdyni dwa razy zdobyła mistrzostwo Polski, uczestnicząc w rozgrywkach Euroligi. Grała też m. in. w klubach ze Szczecina, Łodzi czy Wrocławia. W 2021 roku zajmowała 1 miejsce w światowym rankingu FIBA koszykarek 3x3.

Klaudia Gertchen – aktualna mistrzyni Polski i triumfatorka w rozgrywkach Pucharu Polski z ekipą BC Polkowice w koszykówce 5x5. W sezonie 2021 uznana za zawodniczkę, która zrobiła największy postęp w Energa Basket Lidze.

Anna Pawłowska – inowrocławianka do reprezentacji seniorek trafiła po świetnych występach w kadrze U23. Charakteryzuje ją dobra motoryka i panowanie nad piłką oraz bezkompromisowe wejścia pod kosz. W koszykówce 5x5 związana głównie z klubami z Mazowsza. Obecnie występuje w Polonii Warszawa.

Marzena Marciniak – związana od 6 lat z klubem MKS Pruszków, z którym w tym roku jako kapitan drużyny awansowała do Energa Basket Ligi, zostając MVP sezonu zasadniczego. Wcześniej w koszykówce 5x5 występowała w klubach z Warszawy, Gdyni i Wejherowa.

Klaudia Gertchen, Aldona Morawiec, Dominika Fiszer (Owczarzak) i Klaudia Sosnowska to skład reprezentacji Polski 3x3 na mistrzostwa Europy 3x3. Polki o medale ME 3x3 będą rywalizować w austriackim Graz w dniach 9-11 września 2022 w gronie 12 ekip. W fazie grupowej zmierzą się z Litwą i Cyprem. Awans do fazy play-off wywalczą dwa najlepsze zespoły z każdej grupy.

Terminarz spotkań grupowych reprezentacji Polski:

(9 września 2022, piątek) 15:25 Polska - Cypr

(9 września 2022, piątek) 21:40 Polska - Litwa

Transmisje spotkań na FIBA3x3 YT