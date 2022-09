Pora na mistrzostwa Europy w koszykówce 3x3

W turnieju w Grazie bierze udział po 12 reprezentacji kobiet i mężczyzn. Zostały one podzielone na cztery grupy po trzy zespoły. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do ćwierćfinału, gdzie rozgrywane są już mecze w systemie pucharowym. Ćwierćfinały, półfinały, mecz o 3. miejsce i finał zaplanowane są na niedzielę 11 września.

W zeszłym roku, podczas mistrzostw Europy w Paryżu, reprezentacja Polski mężczyzn sięgnęła po brązowe medale.

TRANSMISJE NA TVPSPORT.PL

Skład reprezentacji Polski kobiet:

Dominika Fiszer (Owczarzak)

Klaudia Gertchen

Aldona Morawiec

Klaudia Sosnowska

Trener: Karolina Szlachta

Terminarz spotkań grupowych

Polska - Cypr: piątek, 9 września, godz: 15:25

Polska - Litwa: piątek, 9 września, godz: 21:40

- Naszymi grupowymi rywalami będą Cypr i Litwa. Liczymy na to, że awansujemy do ćwierćfinału. Chcemy zająć pierwsze miejsce w grupie. Na pewno nie będzie to łatwe, bo na drodze stanie Litwa, która jest bardzo silnym zespołem. Dziewczyny są jednak bardzo dobrze przygotowane. Dyspozycja dnia będzie decydować. Dużym utrudnieniem będzie dla nas późna godzina meczu - mówi Karolina Szlachta, trenerka kadry kobiet 3x3.

Skład reprezentacji Polski mężczyzn:

Marcel Ponitka

Szymon Rduch

Krzysztof Sulima

Przemysław Zamojski

Trener: Piotr Renkiel

Terminarz spotkań grupowych

Polska - Czarnogóra: sobota, 10 września, godz. 19:55

Polska - Łotwa, sobota, 10 września, godz. 21:40

- W sobotę rozpoczynamy mistrzostwa Europy. Był to dla nas ciężki awans, dziękujemy młodszej ekipie, która zapewniła nam udział w tej imprezie. Czekamy z niecierpliwością na mecze grupowe. Przed nami spotkanie z mistrzami olimpijskimi oraz Czarnogórą, więc dwa ciężkie starcia. Liczymy na wygrane, zobaczymy co stanie się później. Jesteśmy dobrej myśli. Za każdym razem przyjeżdżamy na turniej, żeby go wygrać - powiedział Piotr Renkiel, trener kadry mężczyzn 3x3.