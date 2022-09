wk

Serbia silniejsza, o ćwierćfinał gramy z Ukrainą

Pierwsza akcja należała do Aleksandra Balcerowskiego, który zdobył punkty nad Nikolą Jokiciem. Późniejsze akcje środkowego, a także trójki Ognjena Jaramaza oraz Nikoli Kalinicia dały sześć punktów przewagi Serbom. Polacy mieli problemy z przedostaniem się przez twardą defensywę rywali, a ci powiększali prowadzenie. Późniejsze zagrania Dejana Davidovaca oraz Marko Jagodic-Kuridzy oznaczały, że po 10 minutach było 28:14.

W drugiej kwarcie zespół prowadzony przez trenera Svetislava Pesicia nadal uciekał - po akcji Nikoli Milutinova na 21 punktów. Sytuację starał się później zmieniać Mateusz Ponitka, organizując grę kadry i kończąc kolejne zagrania. To Serbia kontrolowała jednak wydarzenia na parkiecie, a po trójce Nikoli Jokicia pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 52:44.

Kolejną część meczu drużyna trenera Igora Milicicia rozpoczęła ze zdecydowanie większą energią, a to przełożyło się na skuteczniejszą grę. Po kolejnych trafieniach Mateusza Ponitki i Jarosława Zyskowskiego zbliżyła się na 13 punktów. Kilka akcji Nikoli Kalinicia oraz Marko Guduricia sprawiało jednak, że przeciwnicy szybko opanowali sytuację. Po 30 minutach było 72:50.

Ostatnia kwarta już niczego nie zmieniała. Szkoleniowiec Biało-Czerwonych dość szeroko rotował składem, ale nie przekładało się to na odrabianie strat. Na parkiecie pojawili się wszyscy dostępni zawodnicy. Serbia do samego końca mogła być spokojna o korzystny wynik. Zwyciężyła 96:69, a to oznaczało, że Polacy zajęli ostatecznie trzecie miejsce w grupie D.

W niedzielę Biało-Czerwoni w 1/8 finału zagrają z Ukrainą.



Serbia - Polska 96:69 (28:14, 24:19, 20:17, 24:19)

Serbia: Jokić 19, Milutinov 16, Gudurić 15, Micić 12, Kalinić 11, Davidovac 10, Jaramaz 6, Lucić 4, Jagodić-Kuridza 3, Marinković 0, Ristić 0

Polska: Michalak 17, Kolenda 10, Sokołowski 9, Ponitka 7, Balcerowski 6, Zyskowski 6, Cel 5, Olejniczak 4, Slaughter 3, Garbacz 2, Dziewa 0, Schenk 0