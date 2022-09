wk

Komentarze po meczu Serbia - Polska

Igor Milicić, trener reprezentacji Polski:

Dziękuję naszym kibicom za przybycie tutaj. W Pradze wykonaliśmy świetną pracę. Wygraliśmy trzy mecze i otrzymaliśmy możliwość grania z Serbią o pierwsze miejsce. To dla nas, dla naszego kraju wielkie wydarzenie. Dzisiaj chcieliśmy utrzymać się w grze, tak bardzo jak to możliwe, ale Serbia świetnie rzucała z dystansu i zdobywała wiele punktów w pomalowanym. Tego nie chcieliśmy. Byli zdecydowanie lepsi od nas. Do Berlina jedziemy z nadzieją, że nasze marzenia będą kontynuowane.

Trzeba porównać to, co było dzisiaj do meczu z Ukrainą. Nie możemy pozwolić ich wysokim zawodnikom dostawać piłki w środku trumny. To będzie jeden z kluczy. Mają wysokich zawodników, którzy upychają się, chcą dostać piłkę pod koszem. Musimy poświęcić dużo siły, aby im na to nie pozwolić. Mamy kilka dni, przygotujemy się, zawodnicy też odpoczną. Mam nadzieję, że zagramy z dużą energią i siłą. Liczę na wsparcie polskich kibiców w Berlinie.

Michał Michalak, zawodnik reprezentacji Polski:

Jesteśmy szczęśliwi z naszego wyniku w fazie grupowej. Kończymy z trzema wygranymi, zakwalifikowaliśmy się do następnej fazy. W tym momencie myślimy już o meczu w Berlinie. Dotychczas to była wspaniała przygoda, ale wszystko co chcemy osiągnąć jest przed nami. Nie możemy doczekać się meczu w Berlinie.

To był dla nas mecz o pierwsze miejsce. To jeden z najlepszych zespołów na turnieju, ma wiele uznanych nazwisk. Zagraliśmy z nimi o zwycięstwo, dać z siebie wszystko, postawić im trudne warunki. Jesteśmy świadomi ich potencjału. To był mecz, na którym mogliśmy się sprawdzić. Musimy skupić się na meczu z Ukrainą. Graliśmy z nimi swój pierwszy sparing i przegraliśmy dość wysoko. To dla nas duża motywacja, żeby się zrewanżować. Wówczas byliśmy inną drużyną, na początku przygotowań. Na pewno mamy w pamięci to, że to dość fizyczna drużyna. Musimy pokazać, że potrafimy narzucić swój styl gry. Będziemy przygotowani na to spotkanie, bo dla nas to olbrzymia szansa. Chcemy ją wykorzystać.

Svetislav Pesić, trener reprezentacji Serbii:

Dwie ważne rzeczy dzisiejszego wieczoru: energia, idealne nastawienie. Gratuluję moim zawodnikom. Od początku mieliśmy mnóstwo energii i rewelacyjną koncentrację. Podejmowaliśmy bardzo dobre decyzje w obronie. Jeśli to masz, to kreujesz kontrataki. Dlatego po 20 minutach mieliśmy skuteczność na poziomie 70 procent. To efekt świetnej obrony. Ważne jest to, że Nikola jest ponownie z nami, potrzebuje czasu, ale pokazał, że z odpowiednim nastawieniem wszystko jest możliwe.

Nikola Milutinov, zawodnik reprezentacji Serbii:

Graliśmy naprawdę dobrze przez 40 minut - zarówno w ataku i w obronie. Nie mieliśmy wzlotów i upadków, dlatego mieliśmy takie prowadzenie i wygraliśmy ten mecz tak łatwo.