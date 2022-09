Kadra 3x3 kobiet w ćwierćfinale mistrzostw Europy

Świetny początek mistrzostw Europy dla reprezentacji Polski kobiet! Podopieczne Karoliny Szlachty pewnie wygrały swoje dwa spotkania w fazie grupowej i awansowały do ćwierćfinału. W sobotę o godz. 19:50 swój pierwszy mecz rozegrają panowie.

Reprezentacja Polski kobiet na przywitanie z mistrzostwami zmierzyła się z Cyprem. Był to mecz bez większej historii. Polski od samego początku wypracowały sporą przewagę, a końcowy wynik (22:8) był już tylko formalnością. Prawdziwy sprawdzian siły czekał kilka godzin później z Litwą.

Polki chciały wziąć rewanż za ćwierćfinał mistrzostw świata, kiedy Litwinki okazały się lepsze i awansowały do półfinału. Teraz to nasze dziewczyny pewnie wygrały 21:16, czym zapewniły sobie awans do ćwierćfinału z pierwszego miejsca w grupie.

W niedzielę reprezentacja Polski kobiet zagra ze Szwajcarią o awans do najlepszej czwórki. Początek spotkania o godz. 13:30. Transmisja na stronie sport.tvp.pl