Polacy w ćwierćfinale EuroBasketu!

Reprezentacja Polski pokonała Ukrainę 94:86 i tym samym awansowała do ćwierćfinału mistrzostw Europy! Biało-Czerwoni w środę zagrają ze Słowenią.

Biało-Czerwoni rozpoczęli ze sporą energią i po trójce A.J. Slaughtera prowadzili 5:0. Dość szybko do remisu doprowadził jednak Alex Len. Bardzo aktywny był Mateusz Ponitka, który utrzymywał kadrę w grze i świetnie kreował tempo rozgrywania akcji. Kolejne rzuty Slaughtera sprawiały, że różnica wzrosła do sześciu punktów. M. in. dzięki kontrze wykończonej przez Michała Michalaka po 10 minutach było 24:21.

W drugiej kwarcie nasi wschodni sąsiedzi zdobywali przewagę, a punkty zdobywał Artem Pustovyi. Zmieniał to skuteczny Aleksander Balcerowski, dzięki któremu spotkanie ciągle było niezwykle wyrównane. Późniejsze efektowne kontry kończone przez Bogdana Bliznyuka i Vyacheslava Bobrova sprawiały, że to Ukraina była minimalnie lepsza. Straty zmniejszył jeszcze Slaughter, ale pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 45:42.

Po przerwie sytuacja ponownie była bardzo zacięta, chociaż to drużyna prowadzona przez Ainarsa Bagatskisa ciągle kontrolowała wydarzenia. W pewnym momencie rywale uciekli nawet na siedem punktów. Biało-Czerwoni odpowiedzieli na to… serią 10:0! Po trójce Michała Sokołowskiego był już remis, a prowadzenie dawał Aleksander Dziewa. Rzuty wolne Jakuba Garbacza sprawiały, że po 30 minutach było 69:67.

W kolejnej części meczu niewiele się zmieniało, bo rywalizacja nadal była zacięta. W ważnym momencie trójki trafili jednak Mateusz Ponitka oraz Michał Sokołowski, a ekipa trenera Igora Milicicia miała sześć punktów przewagi. Później kolejny rzut ponownie dołożył rozgrywający rewelacyjny mecz Ponitka, a Polacy byli coraz bliżej sukcesu. Ukraina nie zamierzała się jednak poddawać i zbliżała się nawet na trzy punkty. W końcówce najważniejsze akcje należały do Michała Sokołowskiego. Ostatecznie Polacy zwyciężyli 94:86 i są w czołowej ósemce mistrzostw Europy!

W ćwierćfinale Polska zagra ze Słowenią. Początek spotkania w środę o godz. 20:30. Transmisja w TVP Sport.



Ukraina - Polska 86:94 (21:24, 24:18, 22:27, 19:25)

Ukraina: Bobrov 15, Pustovyi 13, Sanon 13, Mykhailiuk 12, Tkachenko 10, Len 9, Bliznyuk 7, Herun 3, Lukashov 2, Sydorov 2, Zotov 0

Polska: Slaughter 24, Ponitka 22, Balcerowski 14, Sokołowski 13, Garbacz 6, Dziewa 5, Cel 4, Michalak 4, Schenk 2, Zyskowski 0, Olejniczak 0, Kolenda 0