wk

Polki z brązowym medalem mistrzostw Europy 3x3!

W fazie grupowej Polki najpierw bez większych problemów poradziły sobie z Cyprem 22:8, a następnie w trudnym meczu pokonały silne Litwinki 21:16. W ćwierćfinale Biało-Czerwone zmierzyły się ze Szwajcarią. Po bardzo wymagającym spotkaniu wygrały 17:15, a to oznaczało awans do strefy medalowej!

W półfinale Dominika Fiszer (Owczarzak), Klaudia Gertchen, Aldona Morawiec oraz Klaudia Sosnowska musiały uznać wyższość Holandii 15:20. To oznaczało jednak walkę o trzecie miejsce. Tam zmierzyły się z Hiszpanią i po niezwykle emocjonującej końcówce zwyciężyły 16:13. To oznaczało pierwsze w historii brązowe medale reprezentacji Polski kobiet w koszykówce 3x3!

- To nasz pierwszy medal w koszykówce 3x3. Hiszpania to świetny zespół, to niesamowite, że wygrałyśmy. Byłyśmy bardzo skoncentrowane i zmotywowane. Udało się! Zakochałam się w koszykówce 3x3. Przez ostatnie cztery lata pracowałyśmy na taki wynik. Miałam problemy ze zdrowiem, więc to dla mnie jeszcze lepsze uczucie - powiedziała zaraz po zdobyciu medali Aldona Morawiec.

Wyniki reprezentacji Polski kobiet:

Polska - Cypr 22:8

Polska - Litwa 21:16

Polska - Szwajcaria 17:15

Holandia - Polska 20:15

Polska - Hiszpania 16:13

Skład reprezentacji Polski kobiet:

Dominika Fiszer (Owczarzak)

Klaudia Gertchen

Aldona Morawiec

Klaudia Sosnowska

Trener: Karolina Szlachta

Reprezentacja Polski mężczyzn z kolei swoje zmagania na mistrzostwach Europy zakończyła na ćwierćfinale. Drużyna trenera Piotra Renkiela pokonała najpierw Czarnogórę 21:13, a później przegrała z Łotwą 13:21. To oznaczało grę w ćwierćfinale przeciwko niezwykle silnej Serbii. Utytułowany zespół zwyciężył 21:18.

Wyniki reprezentacji Polski mężczyzn:

Polska - Czarnogóra 21:13

Łotwa - Polska 21:13

Serbia - Polska 21:18

Skład reprezentacji Polski mężczyzn:

Marcel Ponitka

Szymon Rduch

Krzysztof Sulima

Przemysław Zamojski

Trener: Piotr Renkiel