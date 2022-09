wk

Polska - Francja o finał EuroBasketu! Oglądaj w TVP1 i TVP Sport

Trwa piękny sen zespołu trenera Igora Milicicia! Kadra wygrała ze Słowenią 90:87 i dzięki temu znalazła się w najlepszej czwórce EuroBasketu. To pierwszy awans Biało-Czerwonych do półfinału mistrzostw Europy po 51 latach przerwy. Zwycięstwo jest szczególne - Słowenia broniła tytułu i miała w składzie trzech zawodników z NBA, w tym Lukę Doncicia, gwiazdę Dallas Mavericks.

Nie byłoby to możliwe bez rewelacyjnego meczu Mateusza Ponitki, który zdobył 26 punktów, 16 zbiórek i 10 asyst. To dopiero trzecie triple-double na EuroBaskecie po 1995 roku. Jednym z autorów poprzedniego był Toni Kukoc.

- Zespół dał maksimum energii. Jestem dumny z tych zawodników i zespołu. Możemy wrócić do sytuacji, w której nikt w nas nie wierzył. Każdy turniej ma swojego kopciuszka. Więc teraz jesteśmy tym kopciuszkiem - tłumaczył Mateusz Ponitka.

Teraz pora na kolejnego silnego rywala - Francję. Zespół trenera Vincenta Colleta w fazie grupowej wygrał z Litwą, Węgrami i Bośnią i Hercegowiną, ale musiał uznać wyższość Niemiec oraz Słowenii. Co ciekawe - zarówno w 1/8 finału z Turcją, jak i w ćwierćfinale z Włochami Francuzi potrzebowali dogrywek do awansu.

Francja ma aż czterech zawodników z NBA. W najlepszej lidze świata grają Evan Fournier, Rudy Gobert, Timothe Luwawu-Cabarrot oraz Theo Maledon. W składzie nie brakuje oczywiście zawodników z Euroligi. To ciekawe połączenie doświadczenia z młodością, gwiazd i zawodników, którzy bardzo mocno pracują po obu stronach parkietu. Do tego trzeba podkreślić fakt, że trener Collet pracuje z zespołem narodowym od 2009 roku.

- Skoro doszliśmy już tak daleko, to dlaczego mielibyśmy nie spróbować poczynić kolejnego kroku? Francja to świetny zespół, z zawodnikami rozpoznawalnymi na całym świecie, trzeba do tego spotkania podejść z pokorą, ale i chęcią pokazania, że można wygrać ten mecz. Na papierze Francuzi są zdecydowanym faworytem, lecz wyniki spotkań rozstrzygają się na parkiecie - mówi Aaron Cel.

Początek spotkania Polska - Francja w piątek o godz. 17:15. Transmisja w TVP1 oraz w TVP Sport.