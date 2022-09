wk

Francja za silna, Polacy zagrają o brąz

Francja pokonała reprezentację Polski 95:54 i tym samym awansowała do finału EuroBasketu. Biało-Czerwoni w niedzielę o godz. 17:15 zagrają o brązowe medale mistrzostw Europy.

Co prawda pierwsze punkty w meczu zdobył Mateusz Ponitka, ale później Biało-Czerwoni mieli problemy w ataku. Francuzi jednak również nie imponowali w tym elemencie, dzięki czemu kadra ciągle była w grze. Sytuację starał się poprawiać A.J. Slaughter, ale późniejsza akcja Guerschona Yabusele sprawiała jednak, że to rywale mieli siedem punktów przewagi. Po 10 minutach było 9:15.

Zaraz na początku drugiej kwarty po trójce Thomasa Huertela prowadzenie przeciwników wzrosło do 11 punktów. Pierwsze punkty w tej części meczu Polacy zdobyli dopiero po trzech minutach - dobre podanie wykorzystał Aleksander Balcerowski. Rewelacyjna obrona Francuzów ciągle nie pozwalała jednak Biało-Czerwonym na rozwinięcie skrzydeł. Nie do przejścia był przede wszystkim Rudy Gobert. Pierwsza połowa po dobitce tego środkowego zakończyła się wynikiem 18:34.

Po dobrym fragmencie Michała Sokołowskiego i Aarona Cela, ekipa trenera Vincenta Colleta szybko się otrząsnęła. Po kontrze wykończonej przez Evana Fourniera przewaga wzrosła do 22 punktów. Dodatkowo, nadal nie do zatrzymania był Yabusele - dzięki niemu przewaga Francuzów była jeszcze większa. Mimo tego, że kilka rzutów trafili Jakub Garbacz i Michał Michalak, to po trójce Elie Okobo po 30 minutach było 36:64.

Obaj trenerzy w ostatniej części gry chętniej korzystali z rezerwowych zawodników. Nie zmieniało to jednak znacząco sytuacji - ciągle to Francuzi byli zdecydowanie lepszą drużyną. Ostatecznie po kolejnej trójce Okobo zwyciężyli 95:54. To oznacza, że Polacy w niedzielę o godz. 17:15 zagrają o brązowe medale EuroBasketu.

Polska - Francja 54:95 (9:15, 9:19, 18:30, 18:31)

Polska: Slaughter 9, Michalak 9, Ponitka 7, Balcerowski 5, Dziewa 5, Garbacz 5, Zyskowski 5, Cel 3, Olejniczak 2, Schenk 2, Sokołowski 2, Kolenda 0

Francja: Yabusele 22, Fournier 10, Okobo 10, M’baye 8, Poirier 8, Tarpey 8, Heurtel 7, Gobert 6, Fall 6, Luwawu-Cabarrot 4, Albicy 3, Maledon 3