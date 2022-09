wk

Polska czwartą drużyną mistrzostw Europy

Komentarze po meczu | Wypowiedzi Cela i Garbacza | Mateusz Ponitka: Jestem dumny z drużyny!

Pierwsze punkty w meczu zdobył Mateusz Ponitka, ale później dwiema trójkami odpowiadali rywale. Po chwili do remisu doprowadzał jeszcze Michał Sokołowski, a świetnie pod koszami radził sobie też Aleksander Balcerowski. Polacy długo trzymali się w grze, chociaż po chwili przebudził się Dennis Schroder. Po jego kolejnej akcji po 10 minutach było 19:14.

Od początku drugiej kwarty obie drużyny miały małe problemy ze skutecznością w ataku. Bardzo aktywny był Michał Sokołowski - jego zagrania sprawiały, że zespół trenera Igora Milicicia przegrywał już tylko punktem! Gospodarze odpowiedzieli na to rewelacyjną serią 13:0 i po trójce Schrodera było już 34:20. Niemcy po 20 minutach mieli ostatecznie 13 punktów przewagi.

W trzeciej kwarcie Michał Sokołowski i A.J. Slaughter wzięli się za odrabianie strat, a Biało-Czerwoni byli coraz bliżej. Trójki zaczął również dokładać Jakub Garbacz, chociaż w tym momencie nie wystarczyło to do chociażby remisu. Po kolejnym trafieniu z dystansu Slaughtera po 30 minutach było ostatecznie tylko 54:49, co dawało sporo nadziei naszej drużynie.

Jakub Garbacz trafiał także w kolejnej części meczu. Najpierw jego rzut zbliżył Polaków na dwa punkty, a na około siedem minut przed końcem jego następne trafienie oznaczało już remis! Później jednak zaczął również trafiać Johannes Voigtmann, a spotkanie całkowicie przejął Dennis Schroder. To właśnie rozgrywający kończył najważniejsze akcje i ponownie zbudował przewagę ekipy trenera Gordona Herberta. Ostatecznie jego rzuty wolne ustaliły wynik spotkania na 82:69.

Polska została więc czwartą drużyną mistrzostw Europy!

Niemcy - Polska 82:69 (19:14, 17:9, 18:26, 28:20)

Niemcy: Schroder 26, Voigtmann 14, Obst 9, Theis 9, Wagner 8, Thiemann 6, Lo 5, Weiler-Babb 3, Giffey 2, Hollatz 0, Sengfelder 0, Wohlfarth-Bottermann 0

Polska: Sokołowski 18, Garbacz 12, Slaughter 10, Ponitka 9, Dziewa 8, Balcerowski 4, Zyskowski 4, Cel 3, Michalak 1, Kolenda 0