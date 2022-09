AW, wk

Kadra z wizytą w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Reprezentacja Polski zajęła ostatecznie czwarte miejsce na mistrzostwach Europy! Zaraz po wylądowaniu w Warszawie udała się na spotkanie do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki na spotkaniem z ministrem Kamilem Bortniczukiem.

- Dziękuję naszej drużynie, że po ciężkim boju najpierw w Czechach, a później w Niemczech, osiągnęła historyczny, najlepszy od 50 lat wynik. Kiedyś mieliśmy historyczny wynik siatkówki, później piłki ręcznej i w tych dyscyplinach udało się ten moment wykorzystać, aby zbudować siłę całej dyscypliny. Dzisiaj jest to odpowiedzialność moja oraz Pana Prezesa, aby sukces tej drużyny przekuć w coś, co będzie długotrwałe, co będzie powodowało, że zainteresowanie koszykówką, które wzrosło lawinowo, po tym sensacyjnym zwycięstwie nad Słowenią, spotkało się z odpowiedzią Polskiego Związku Koszykówki oraz Ministerstwa, w kontekście narzędzi, które damy młodym polskim koszykarzom, ale też tym najlepszym, aby mogli ten sukces kontynuować. Po to, aby o wyniku EuroBasketu 2022 nie mówiło się jako o życiowym sukcesie, tylko o jednym z wielu sukcesów tej kadry. Tego życzę drużynie, aby na tym fundamencie, który wylaliście w Czechach i Niemczech, udało się zbudować potęgę polskiej koszykówki na wiele lat - mówił Kamil Bortniczuk, Minister Sportu i Turystyki.

Polska w 2025 roku będzie współgospodarzem kolejnego EuroBasketu - w naszym kraju zostanie rozegrana jedna z grup z udziałem reprezentacji.

- Przypadł mi w udziale zaszczyt powitania naszej koszykarskiej drużyny na polskiej ziemi, chociaż ostatnie kilkadziesiąt godzin spędziliśmy razem w Berlinie. W sobotę wspólnie z Radosławem Piesiewiczem, Prezesem PZKosz informowaliśmy, że w ślad za sukcesem kadry, podążył sukces organizacyjny, gdyż Polska została jednym ze współgospodarzy ME w 2025 roku. Chciałbym w tym miejscu podziękować za to Panu Prezesowi Radosławowi Piesiewiczowi, bo to jego wytężona praca stoi za tym sukcesem oraz FIBA Europe, za powierzenie nam tej imprezy - podkreślał minister.

- Bez zaangażowania, bez wspaniałej gry reprezentacji Polski nie byłoby nas dzisiaj w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Zaczęliśmy ten marsz w 2019 roku, gdy wywalczyliśmy ósme miejsce w MŚ, w niedzielę wywalczyliśmy czwarte miejsce na EuroBaskecie. To jest ta droga, którą sobie wyznaczyliśmy. Niesamowita walka i poświęcenie całej drużyny, na czele z kapitanem Mateuszem Ponitką. Następstwem tego wszystkiego jest organizacja grupy EuroBasketu w 2025 roku. Z tego miejsca chciałbym podziękować Panu ministrowi Kamilowi Bortniczukowi, za jego zaangażowanie i determinacje. Za osobiste zaangażowanie ministra w zapewnienie gwarancji rządowych, aby można było powalczyć o organizację grupy mistrzostw Europy. Pan minister był u chłopaków w szatni bezpośrednio po meczu z Niemcami, powiedział wówczas do nas wszystkich, że jest to dopiero pierwszy krok, pierwsza rzecz, którą będziemy organizowali w Polsce. Chcemy więcej, chcemy walczyć o organizację większych imprez nad Wisłą - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

Sukcesu reprezentacji Polski nie byłoby bez świetnie przygotowanej drużyny za co odpowiadał pierwszy trener Igor Milicić wraz z całym sztabem szkoleniowym.

- Gratuluję zawodnikom, tego co osiągnęli. Są dla mnie bohaterami, nie tylko ze względu na wynik, ale rozpędzenie polskiej koszykówki, o czym po cichu marzyliśmy. Kolejnym krokiem w tym kierunku jest sprowadzenie tak dużej koszykarskiej imprezy, jaką są mistrzostwa Europy, ponownie do Polski - zaznaczył trener Igor Milicić.

Kapitanem koszykarskiej reprezentacji Polski jest Mateusz Ponitka. Szczególnie zapamiętany zostanie jego występ przeciwko Słowenii, kiedy poprowadził kadrę do zwycięstwa z rewelacyjnymi statystykami: 26 punktów, 16 zbiórek i 10 asyst.

- Dziękuję Panu Ministrowi Kamilowi Bortniczukowi, Panu Radosławowi Piesiewiczowi, Prezesowi PZKosz, całemu sztabowi oraz kibicom za wsparcie naszej drużyny podczas EuroBasketu 2022. Niewiele osób przed turniejem spodziewało się takiego wyniku, ale pokazaliśmy, że potrafimy grać na najwyższym poziomie. Pokazaliśmy, że możemy rywalizować z zawodnikami teoretycznie lepszymi od nas. Mamy podstawy do budowania czegoś nowego. Wszystkie sukcesy innych dyscyplin zespołowych rozpoczynały się od niespodziewanego zwycięstwa na dużej imprezie. Dla nas, mimo że brak nam medalu, czwarte miejsce jest wielkim sukcesem. W takiej kategorii będziemy to traktować. Wszyscy jesteśmy zadowoleni z tego wyniku, ale głodni dalszych sukcesów i gotowi na dalszą pracę, która będzie teraz jeszcze bardziej skomplikowana i cięższa. Osiągnąć sukces jest łatwiej niż go później podtrzymać. Dziękuję naszym rodzinom, bo bez ich wsparcia, nie byłoby tak dobrego wyniku - podsumował Mateusz Ponitka.

Podczas konferencji prasowej kapitan reprezentacji Polski wspólnie z Michałem Sokołowskim wręczyli Ministrowi Sportu i Turystyki koszulki reprezentacji Polski z EuroBasketu 2022.