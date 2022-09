Suzuki Superpuchar Polski dla BM Stali Ostrów Wielkopolski

Pierwsze punkty w nowym sezonie koszykarskim zdobył Daniel Gołębiowski. Spotkanie od początku było nastawione na ofensywę, a w dodatku wyrównane. Z jednej strony niezwykle aktywny był Jakub Nizioł, ale swoimi akcjami potrafił odpowiadać także Nemanja Djurisić. Świetnie prezentował się także Jeremiah Martin. Ostatecznie dzięki zagraniu Łukasza Kolendy po 10 minutach było 27:24.

Na początku drugiej kwarty sytuację zmieniały trójki Damiana Kuliga oraz Aigarsa Skele. Dzięki nim to BM Stal przejęła inicjatywę. Po późniejszej akcji tego pierwszego przewaga zespołu trenera Andrzeja Urbana wzrosła do sześciu punktów. WKS Śląsk zmniejszał straty akcjami Martina oraz Dziewy, ale to rywale ciągle byli minimalnie lepsi. Kolejny rzut z dystansu Skele sprawił, że pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 39:44.

W kolejnej części meczu zespół trenera Andreja Urlepa krok po kroku starał się odrabiać straty, a w końcu do remisu doprowadził Aleksander Dziewa. Późniejszy wsad Jakuba Nizioła dawał już wrocławianom przewagę. Sytuację dość szybko potrafili jednak uspokajać Nemanja Djurisić i Jakub Garbacz, którzy ponownie wyrównywali stan meczu. Kolejna trójka kadrowicza sprawiała, że po 30 minutach było 60:66.

Zagrania Damiana Kuliga i Aleksandra Załuckiego w pierwszych akcjach czwartej kwarty oznaczały, że przewaga ostrowian wzrosła do 10 punktów. Po trójce Ojarsa Silinsa była jeszcze wyższa! Tego drużyna z Wrocławia nie była już w stanie odrobić. BM Stal do samego końca kontrolowała wydarzenia na parkiecie. Ostatecznie zwyciężyła 94:81!

Trofeum im. Adama Wójcika za zwycięstwo w Suzuki Superpucharze Polski wręczyli: Mikołaj Matsumoto, dyrektor Marketingu Suzuki Motor Poland, Grzegorz Bachański, wiceprezes zarządu Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki oraz Radosław Piesiewicz, prezes zarządu Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki.

Pamiątkową paterę za udział w meczu wręczyli: Filip Cieszkowski, dyrektor Biura marketingu w Krajowej Grupie Spożywczej SA, Grzegorz Bachański, wiceprezes zarządu Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki oraz Radosław Piesiewicz, prezes zarządu Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki.