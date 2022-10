Adam Wall

Radosław Piesiewicz ponownie wybrany prezesem PZKosz

Podczas Walnego Zebrania Zarząd PZKosz przedstawił sprawozdanie z działalności z kadencji 2018-2022. Następnie odbyły się wybory na Prezesa Polskiego Związku Koszykówki, w których jedynym kandydatem był Radosław Piesiewicz.

- Ogromna radość, ogromne szczęście. Dziękuję Wam za zaufanie. Starałem się udowodnić codzienną pracę, że warto na mnie stawiać. Dzisiejsze głosowanie to jest moje podziękowanie dla Państwa za głosy, które oddaliście cztery lata temu. Wówczas zaufaliście człowiekowi, który od dziesięciu miesięcy był Prezesem Polskiej Ligi Koszykówki, dzisiaj razem tworzymy silną koszykówkę - mówił zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów Prezes PZKosz, Radosław Piesiewicz.

- Koszykówka w ostatnich czterech latach rozwija się zarówno pod względem finansowym jak i sportowym, o czym przekonaliście się Państwo podczas sprawozdania z działalności Zarządu. Ósme miejsce na świecie, czwarte miejsce na EuroBaskecie. Sukcesy koszykówki 3x3, wszystkie kadry młodzieżowe w dywizji A oraz duże imprezy ponownie w Polsce. To wszystko jest nagrodą dla nas wszystkich za tą codzienną pracę, którą wykonujecie Państwo w Okręgowych Związkach oraz klubach. Jestem osobą, która stara się nadawać ton i wyznaczać drogę, która pozwoli w jeszcze mocniej rozwijać ten piękny sport. Podczas Walnego Zebrania otrzymałem od Państwa duży kredyt zaufania. Mam nadzieję, że kolejne cztery lata, które są przed nami, będą równie udane. Pamiętam, jak obiecywałem Państwu, że budżet PZKosz wzrośnie dwukrotnie, że będą spłacone wszystkie zaległości a kapitały własne będą dodatnie. To wszystko się wydarzyło - dodał Prezes PZKosz.

- W kolejnych czterech latach postaram się podwoić budżet i pozostawić po sobie koszykówkę, jako sport liczący się w Polsce i na arenie międzynarodowej. Nasze miejsce, jako środowiska koszykarskiego, jest na drugiej pozycji w Polsce, tak jak to ma miejsce w Europie oraz świecie. Przy tych sukcesach kadr musimy teraz wykonać ogrom oddolnej pracy by jak najwięcej dzieci zachęcać do trenowania koszykówki. To jest rolą nas wszystkich. Bardzo ważnym aspektem jest też koszykówka na wózkach. Niedawno mieliśmy w naszym kraju bardzo ważną imprezę i obiecuję, że dalej będę rozwijał tę gałąź koszykówki. Jestem dumny i zadowolony, z tego co się wydarzyło. Bez Was i Waszego wsparcia nie byłoby sukcesów i możliwości rozwoju dyscypliny - zakończył Radosław Piesiewicz.

Radosław Piesiewicz, ur. w 1981 roku, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Projektami oraz Zarządzania Nieruchomościami. Uzyskał również tytuł MBA. Jest menedżerem z doświadczeniem w zarządzaniu spółkami prawa handlowego, w tym spółkami giełdowymi. Od stycznia 2018 r. jest Prezesem Zarządu Polskiej Ligi Koszykówki S.A. W listopadzie 2018 r. został wybrany Prezesem Zarządu Polskiego Związku Koszykówki. Od lipca 2022 roku jest również doradcą biznesowym w Basketball Champions League.

Wyniki wyborów na Prezesa PZKosz na kadencję 2022-2026

Radosław Piesiewicz - 79 z 81 oddanych głosów

Wyniki wyborów do Zarządu PZKosz na kadencję 2022-2026:

Grzegorz Bachański - 78 głosów

Marek Lembrych - 74 głosy

Łukasz Zarzycki - 72 głosy

Zbigniew Błażkowski - 71 głosów

Konrad Mądry - 70 głosów

Marcin Staniczek - 70 głosów

Jerzy Maciek - 69 głosów

Bartłomiej Wojdak - 69 głosów

Grzegorz Potęga - 66 głosy

Marcin Korpolewski - 48 głosów

Komisja Rewizyjna na kadencję 2022-2026:

Wojciech Imiołek - 69 głosów

Andrzej Antonow - 67 głosów

Robert Żołnierowicz - 67 głosów

Jerzy Knapczyk - 66 głosów

Michał Lesiński - 66 głosów

Podczas Walnego Zebrania przez aklamację podjęto uchwałę o nadanie tytułu członka honorowego PZKosz wybitnemu zawodnikowi, byłemu trenerowi a później wieloletniemu członkowi Zarządu PZKosz, Eugeniuszowi Kijewskiemu.

Wśród gości specjalnych znaleźli się: Prezes Honorowy PZKosz Kajetan Hądzelek, były sędzia międzynarodowy i członek honorowy PZKosz Wiesław Zych, były koszykarz, multimedalista mistrzostw Polki, a następnie trener i wieloletni Prezes Krakowskiego Okręgowego Związku Koszykówki i członek Zarządu PZKosz oraz byli prezesi PZKosz: Marek Paszucha, Marek Pałus i Roman Ludwiczuk.