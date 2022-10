AW

Biało-Czerwoni w ćwierćfinale MŚ U23 3x3

Wyśmienicie przez fazę grupową mistrzostw świata do lat 23 przebrnęła reprezentacja Polski mężczyzn. Biało-Czerwoni z bilansem 3-1 zajęli pierwsze miejsce w grupie C i awansowali do ćwierćfinału. W walce o najlepszą czwórkę mundialu Polacy zmierzą się w niedzielę z Chinami.