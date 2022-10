AW

Mistrzowie świata w siedzibie PZKosz!

Jeszcze nie opadły wszystkie emocje związane z fantastycznym finałem mistrzostw świata 3x3 do lat 23, a nasze reprezentacje już wróciły do kraju. Przypomnijmy: Polacy po fantastycznej pogoni w końcówce i zwycięskim rzucie Mateusza Szlachetki, pokonali Serbię 21:20. Nasze Panie znalazły się zaś w ćwierćfinale, ostatecznie kończąc rywalizację na szóstej pozycji. Po gorącym powitaniu na lotnisku Chopina w Warszawie nasi złoci medaliści udali się do siedziby Polskiego Związku Koszykówki.

- To był jeden z najpiękniejszych, ale też najbardziej emocjonujących wieczorów odkąd jestem prezesem PZKosz. Finał z Serbią będziemy wspominać jeszcze przez wiele lat, a zwycięski rzut Mateusza Szlachetki na zawsze przejdzie do historii polskiej koszykówki - mówi Radosław Piesiewicz, prezes PZKosz.

- Jestem z Was bardzo dumny, udowodniliście, że Polska to jeden z najsilniejszych krajów w koszykówce 3x3. Złoty medal mistrzostw świata to coś naprawdę pięknego. Tym bardziej, że za rok turniej do lat 23 odbędzie się w Lublinie - dodaje Radosław Piesiewicz.

W siedzibie Polskiego Związku Koszykówki pojawiła się „złota” drużyna Michała Hlebowickiego w pełnym składzie: Adrian Bogucki, Michał Sitnik, Michał Lis oraz autor zwycięskiego rzuty, Mateusz Szlachetka.

GALERIA ZDJĘĆ

- Ile otrzymałem SMSów? Ponad sto, ciężko było odpisać na wszystkie - mówi Szlachetka.

Po wizycie w siedzibie Polskiego Związku Koszykówki i rozmowie z Prezesem, Radosławem Piesiewiczem męska kadra wraz ze sztabem szkoleniowym udała się na spotkanie z Wiceministrem Sportu i Turystyki, Arkadiuszem Czartoryskim.

Skład reprezentacji Polski mężczyzn 3x3 U23 na MŚ

1. Bogucki Adrian Suzuki Arka Gdynia

2. Lis Michał AZS AGH Kraków

3. Sitnik Michał MKS Dąbrowa Górnicza

4. Szlachetka Mateusz GTK Gliwice

Sztab szkoleniowy:

Hlebowicki Michał trener główny

Renkiel Piotr asystent trenera

Jędrzejewski Marek fizjoterapeuta

Skład reprezentacji Polski kobiet 3x3 U23 na MŚ

1. Bazan Julia Enea AZS Gorzów Wlkp

2. Preihs Weronika Polonia Warszawa

3. Stefańczyk Karolina Ślęza Wrocław

4. Zięmborska Aleksandra BC Polkowice

Sztab szkoleniowy:

Koryzna Edyta trenerka główna

Szlachta Karolina asystentka trenera

Wesołowski Michał fizjoterapeuta