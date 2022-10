#AleAkcja z Pekao! Wygraj sprzęt sportowy dla swojej szkoły

#AleAkcja z Pekao to konkurs dla uczniów szkół podstawowych, którego celem jest sportowa edukacja, utrwalanie zdrowych postaw i nawyków – a przy okazji również świetna zabawa. Wystarczy nagrać krótki film pokazujący pasję z gry w koszykówkę i przesłać go na stronie konkursowej, aby mieć szansę na wygraną aż 30 000 zł na sprzęt sportowy dla reprezentowanej szkoły. W imieniu Polskiego Związku Koszykówki w akcję zaangażowali się znani polscy zawodnicy i popularyzatorzy tej dyscypliny sportu: Ewelina Kobryn, Łukasz Koszarek i Maciej Szelągowski, którzy zachęcają do gry i większej aktywności fizycznej. Zgłoszenia przy współpracy z serwisem Patronite.pl można przesyłać do 30 listopada 2022 r.

Bank od lat stawia na sport. W myśl hasła „Bierz życie za rogi” wspiera i zachęca do odważnego podejmowania wyzwań, realizowania wyznaczonych celów oraz sportowego rozwoju. W tym duchu, wraz z Polskim Związkiem Koszykówki oraz serwisem Szkolne Zbiórki by Patronite, Bank Pekao zaprasza dzieci i młodzież do zabawy, w której do zdobycia jest główna nagroda o wartości 30 000 zł oraz 5 nagród drugiego stopnia o wartości po 10 000 zł każda. Nagrody to vouchery na sprzęt sportowy dla szkoły. Wystarczy nagrać ciekawy film i pokazać radość z gry w koszykówkę.

Dodatkowo, ambasadorzy akcji: Ewelina Kobryn - jedna z najlepszych polskich koszykarek w historii, zdobywczyni Pucharu i Super Pucharu Polski, wielokrotna MVP, zawodniczka WNBA i wicemistrzyni Euroligi; Łukasz Koszarek - grająca legenda krajowej męskiej koszykówki i wielokrotny reprezentant Polski, uczestnik turniejów finałowych mistrzostw Europy i świata oraz Maciej Szelągowski - trener i popularyzator koszykówki, odwiedzą zwycięską szkołę i rozegrają z uczniami mecz towarzyski, a także podpowiedzą jak grać, żeby być jeszcze lepszym zawodnikiem.

- Jesteśmy przekonani, że udział ambasadorów koszykówki, wspólna gra i możliwość zdobycia nagród będą dla dzieci inspiracją do aktywności fizycznej oraz sportowej rywalizacji połączonej z dobrą zabawą. Dlatego zachęcamy do udziału w #AleAkcja z Pekao. Tym bardziej, że polska koszykówka w ostatnim czasie odnosi kolejne sukcesy na europejskich i światowych parkietach stając się coraz bardziej popularną dyscypliną sportu w Polsce - powiedział Leszek Skiba, Prezes Banku Pekao S.A.

Co należy zrobić i jakie są zasady konkursu? Zadaniem dzieci jest nagranie krótkiego filmu (max.20 sek.), w którym pokażą pasję, zaangażowanie i radość z gry w koszykówkę. Film należy wgrać na stronie www.aleakcjazpekao.pl. Trzeba pamiętać, że może to zrobić wyłącznie osoba dorosła. Udział w akcji wymaga zgody dyrekcji szkoły, rodziców dzieci lub ich opiekunów prawnych. Na stronie konkursowej są dostępne szczegóły akcji, regulamin i formularz zgłoszeniowy. Komisja konkursowa wybierze 20 filmów i udostępni je na stronie, gdzie będzie można na nie głosować elektroniczne. Nagrody trafią do 6 szkół z największą liczbą głosów. Na zgłoszenia Bank Pekao będzie czekał do 30 listopada br.

- Wiemy, że między innymi dzięki ostatnim sukcesom reprezentacji Polski coraz więcej zdolnej młodzieży chce grać w koszykówkę. To dla nas powód do dumy. Czekamy na następców Mateusza Ponitki, Michała Sokołowskiego czy Aarona Cela! Jednocześnie zachęcamy do zabawy, wzięcia udziału w konkursie Banku Pekao SA i pokazania swojego potencjału oraz koszykarskich umiejętności - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

- Cieszymy się, że wspólnie z Bankiem Pekao S.A. możemy wspierać sportową, koszykarską pasję wśród dzieci. Zainteresowanie, talenty czy projekty uczniów często rozwijają się dzięki wyjątkowym inicjatywom nauczycieli i rodziców - wspieranie finansowania tych działań jest misją serwisu Szkolne Zbiórki, który powstał dzięki wsparciu Patronite. To również miejsce, w którym można zgłosić swój udział w #AleAkcja z Pekao - czekamy z niecierpliwością na filmy z prawdziwymi, sportowymi „zajawkami”! Bardzo doceniamy również, że Banko Pekao objął swoim mecenatem kategorię “Edukacja” na patronite.pl, gromadzącą wielu twórców z całego szeregu dziedzin i obszarów. Wierzymy, że wspieranie edukacji, rozwijania pasji i talentów - szczególnie wśród młodych ludzi - to kluczowa misja. Cieszymy się, że możemy ją realizować wspólnie z Bankiem Pekao - mówi Marcin Skonieczny, Prezes Patronite.pl

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 277 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,2 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.