BasketSzkoła 2.0 już 26-27 września

Zawody skierowane są do uczniów szkół podstawowych (VII i VIII klasy) i ponadpodstawowych. Pilotażowa impreza rozegrana we wrześniu 2021 cieszyła się ogromnym zainteresowaniem do tego stopnia, że ponad połowa nie została zakwalifikowana ze względu na limit miejsc. Tegoroczna rywalizacja odbędzie się w dniach 25-27.09.2022 r. w Gdańsku. Impreza sportowa dedykowana jest zarówno reprezentacjom chłopięcym jak i dziewczęcym.

Szkołom, które zgłoszą swoje reprezentacje i zakwalifikują się do udziału w turnieju, zostanie zapewnione zakwaterowanie oraz wyżywienie. Szczegółowe informacje, w tym komunikat, regulamin zawodów i formularz można znaleźć na stronie basketszkola.azs.pl.

Organizatorem wydarzenia jest Akademicki Związek Sportowy we współpracy z AZS Warszawa i AZS COSA Górki Zachodnie. Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Partnerem wydarzenia jest Polski Związek Koszykówki. Partnerem młodzieżowej koszykówki 3x3 jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.