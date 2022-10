LOTTO 3x3 Team w Korei Południowej powalczy o bilet na World Tour!

Po kilku tygodniach przerwy do gry wraca LOTTO 3x3 Team! Przed zawodową drużyną 3x3 Polskiego Związku Koszykówki i Totalizatora Sportowego turniej Challenger w Korei Południowej. Pierwsze spotkanie już w sobotę o godz. 11:20.

Turniej Sacheon Challenger jest bardzo mocno obsadzony. Wezmą w nim udział m. in. mistrzowie olimpijscy Łotysze, z którymi Polacy zmierzą się już w pierwszym spotkaniu. LOTTO 3x3 Team trafił do grupy również z koreańskim zespołem z Seulu. Według rankingu FIBA 3x3 podopieczni trenera Piotra Renkiela zajmują 6. miejsce w rankingu turniejowym.

- Zbliżamy się do końca sezonu 3x3, więc mamy tym większą motywację, aby zakwalifikować się na kolejny turniej World Tour. Lecimy do Korei Południowej wywalczyć bilet do Arabii Saudyjskiej - mówi Piotr Renkiel, trener LOTTO 3x3 Team.

LOTTO 3x3 Team do Korei Południowej poleciał w składzie: Szymon Rduch, Przemysław Zamojski, Paweł Pawłowski oraz Mateusz Bierwagen.

Stawką Sacheon Challenger jest bilet na World Tour w Riyadh w Arabii Saudyjskiej. Zespoły które dotrą do finału turnieju uzyskają kwalifikację.



Terminarz spotkań LOTTO 3x3 Team:

11:20 vs. Ryga (Łotwa)

13:10 vs. Seul (Korea Południowa)