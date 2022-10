Zobacz kadrę po EuroBaskecie! Polska - Szwajcaria w Lublinie

To będzie pierwsza okazja do zobaczenia koszykarskiej reprezentacji Polski po świetnym EuroBaskecie! Mecz ze Szwajcarią w ramach prekwalifikacji do mistrzostw Europy 2025 zostanie rozegrany w czwartek 10 listopada 2022 roku o godz. 19:45 w Hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne są na EVENTIM.PL

Kadra trenera Igora Milicicia ma za sobą rewelacyjny EuroBasket! Po zwycięstwach nad Czechami, Izraelem oraz Holandią w fazie grupowej, później drużyna wygrała w 1/8 finału z Ukrainą. W ćwierćfinale poradziła sobie z obrońcami tytułu, Słowenią, z Luką Donciciem w składzie! Awans do najlepszej czwórki był pierwszym takim sukcesem od 1971 roku! Ostatecznie Polacy zajęli świetne czwarte miejsce.

Teraz pora na nowy rozdział i przygotowywanie się już do kolejnych mistrzostw Europy. W ramach prekwalifikacji do EuroBasketu 10 listopada w Lublinie Polacy zagrają ze Szwajcarią.

- Lublin okazał się szczęśliwym miejscem dla reprezentacji Polski, kadra wygrywała przecież w Hali Globus spotkania z Estonią i Izraelem. Biało-Czerwoni mają tam bardzo dobre warunki do przygotowań i treningów. Nasi wspaniali kibice z kolei będą mieli okazję zobaczyć czwartą drużynę EuroBasketu i podziękować im za rewelacyjne występy. Organizacja tego meczu jest możliwa dzięki wzorowej współpracy z marszałkiem Jarosławem Stawiarskim oraz prezydentem Krzysztofem Żukiem, za którą dziękuję - mówi Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

Reprezentacja Polski ma już zapewniony udział w EuroBaskecie 2025 - nasz kraj będzie organizatorem jednej z grup. Spotkania prekwalifikacji to jednak idealna okazja do sprawdzenia się z innymi zespołami w meczach o punkty i przetestowania poszczególnych zawodników.

- Cieszę się, że reprezentacja Polski w koszykówce ponownie wraca do Lublina na mecz ze Szwajcarią w ramach prekwalifikacji do EuroBasketu 2025. Będziemy mogli oglądać najlepszych polskich koszykarzy, którzy nie tak dawno rywalizowali podczas Mistrzostw Europy m.in. na parkietach Pragi i Berlina, gdzie ostatecznie zajęli bardzo wysokie 4. miejsce, pokonując byłego już Mistrza - drużynę Słowenii z Luką Donciciem, gwiazdą NBA. Wierzę, że mecz w Lublinie będzie świetną okazją, żeby podziękować reprezentacji za ten występ. To nasz kolejny wspólny projekt z Polskim Związkiem Koszykówki, dzięki któremu realizujemy hasło „Z dumą wspieramy sport”. Dlatego mam nadzieję, że gościnna hala Globus wypełni się do ostatniego miejsca, a my naszym dopingiem pomożemy reprezentacji Polski wygrać mecz. Zapraszam wszystkich fanów „kosza”, tych najmłodszych i tych starszych. Widzimy się już 10 listopada na meczu Polska - Szwajcaria - zaprasza Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Lublin w przeszłości był już gospodarzem dużych koszykarskich imprez - na poziomie ligowym i reprezentacyjnym. Biało-Czerwoni w listopadzie zeszłego podejmowali w hali Globus Niemcy, w lutym został tam rozegrany także turniej finałowy Suzuki Pucharu Polski z udziałem czołowych zespołów Energa Basket Ligi oraz spotkanie Polska - Estonia, a w czerwcu kadra grała z Izraelem. Dwa ostatnia spotkania reprezentacji zakończyły się zwycięstwem.

Bilety na mecz Polska - Szwajcaria w hali Globus w Lublinie dostępne są w cenach 30 i 20 zł (normalne) oraz 15 i 10 zł (ulgowe) na EVENTIM.PL