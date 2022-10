Radosław Piesiewicz wziął udział w I Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki

Prezes Radosław Piesiewicz wziął udział w debacie: “Rozwój sportów drużynowych na świecie. Jak przełamać dominację piłki nożnej?”. Oprócz niego wypowiadali się: Przemysław Iwańczyk (dziennikarz), Marek Janicki (Dyrektor Biura ZPRP), Piotr Gacek (Siatkarz, wicemistrz świata, wiceprezes zarządu i dyrektor sportowy Projektu Warszawa) oraz Cezary Trybański (Koszykarz, pierwszy Polak w NBA).

- Piłka nożna jest sportem nr 1 w wielu krajach. Nie ma z tym co walczyć, trzeba zadbać o to, żeby koszykówka była nr 2. Kiedy przychodziłem do Polskiej Ligi Koszykówki mieliśmy jedną transmisję w telewizji Polsat, teraz już cztery z każdej kolejki. Kadra ma ogromne sukcesy - m. in. ósme miejsce na świecie, czwarte w Europie. To koło zamachowe wszystkich dyscyplin. Idziemy w stronę ośrodków koszykarskich dla najmłodszych. Mamy już 10 tysięcy dzieci trenujących. To duze przedsiewziecia, na to wszystko potrzebne są pieniądze. Ruszamy z nowa perspektywą, nową siłą, chcemy sięgać po dzieci, upowszechnić koszykówkę. Dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki możemy zarażać koszykówką. Wierzę w to, że koszykówka 3x3, tak się rozwijająca, może przegonić np. siatkówkę. Mamy zdolną młodzież, która wie czego chce - powiedział Prezes Radosław Piesiewicz.

- Powtarzalność sukcesów reprezentacyjnych jest najważniejsza. To dzieje się już w koszykówce 3x3, gdzie nie ma już jednego sukcesu, one są co chwilę - zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Całej dyscypliny sportu nie jesteśmy w stanie zbudować tylko rozgrywkami ligowymi. Potrzebne są świetne wyniki kadr - dodawał.

- Profesjonalny marketing jest niezwykle istotny, i to zarówno w klubach, ligach, jak i w federacjach. Trzeba przyznać, że piłka nożna osiągnęła w tym mistrzostwo świata. Firmy chcą być partnerami tej dyscypliny sportu. My jako polska koszykówka wykonujemy jednak w tym aspekcie dużą pracę. Sięgamy po niestandardowe rozwiązania marketingowe. Mamy mnóstwo partnerów, którzy chcą z nami współpracować - podkreślał.