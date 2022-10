Jeremy Sochan debiutuje w NBA!

KIM JEST JEREMY SOCHAN?

San Antonio Spurs wybrali reprezentanta Polski, Jeremy’ego Sochana, w drafcie NBA z wysokim dziewiątym numerem! Teraz przed 19-letnim zawodnikiem szansa na debiut w najlepszej lidze świata.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że zaczynam sezon. Wiem, że to dopiero mój pierwszy mecz w debiutanckich rozgrywkach, ale czuję się, jakbym był tu już co najmniej dwa lata. Jestem gotowy. Wiem, że przede mną bardzo dużo nauki i nie wszystko będzie mi od razu wychodzić, ale patrzę na to z pozytywnym nastawieniem. Będę ciężko trenował i grał. Cieszę się, że trafiłem do San Antonio. Mamy najlepszego trenera, legendę, ale też wiele pozytywnej energii. Wszyscy są młodzi, chcą się uczyć i rozwijać. Wiem, że będziemy grali dobrze - mówi przez debiutem Jeremy Sochan.

Już wcześniej Polak miał szansę zaprezentować się w meczach przedsezonowych - dał się poznać przede wszystkim jako świetny obrońca. Mógł też poznać system gry preferowany przez trenera Gregga Popovicha.

- Jestem bardzo wdzięczny trenerowi i całej drużynie za zaufanie oraz minuty na boisku w meczach przedsezonowych. To była dla mnie świetna okazja, by poczuć NBA z bliska i zagrać w najlepszej lidze na świecie. Gregg Popovich to znakomity trener. Wszyscy go bardzo szanują, zarówno jako człowieka, jak i szkoleniowca. Daje nam dużo rad i wskazówek. Kiedy mówi, to chcesz go słuchać, bo wiesz, że dzięki temu dobrze zagrasz - podkreśla Sochan.

Mecz San Antonio Spurs - Charlotte Hornets już w nocy ze środy na czwartek o godz. 2:00. Transmisja w Canal+ Sport.

- To nie jest tylko moja historia, tylko nasza. Kiedy ja będę w NBA, to cała Polska też będzie w NBA - kończy Jeremy Sochan.