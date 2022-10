MŚ 3x3 U23 za rok w Lublinie! W PZKosz odbyło się robocze spotkanie

Decyzja Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA o przyznaniu Lublinowi organizacji mistrzostw świata do lat 23 w koszykówce 3x3 została ogłoszona w grudniu 2021 roku.

- To bardzo ważny dzień dla FIBA, polskiej koszykówki, regionu i miasta. Mistrzostwa świata do lat 23 w koszykówce 3x3 odbędą się w Lublinie. To dla nas ogromna przyjemność po raz kolejny współpracować z Polskim Związkiem Koszykówki przy tak dużym wydarzeniu. Przy organizacji tego wydarzenia, wykorzystane zostanie doświadczenie PZKosz i miasta. To świetne połączenie - mówił wtedy Andreas Zagklis, Sekretarz Generalny FIBA.

Polacy w Lublinie będą bronić tytułu mistrzów świata - męska kadra w finale w niesamowitych okolicznościach pokonała Serbów! Reprezentacja kobiet z kolei zajęła świetne szóste miejsce.

- Od lat mamy wielkie sukcesy w koszykówce 3x3, więc pewnym naturalnym krokiem jest chęć organizacji dużej imprezy w tej odmianie basketu. W tym roku nasza męska drużyna zdobyła mistrzostwo świata, a żeńska kadra zajęła świetne szóste miejsce. W Lublinie chcemy również walczyć o najwyższe cele! Wierzę, że mistrzostwa świata będą turniejem, który przyciągnie jeszcze więcej kibiców do koszykówki 3x3 - mówi Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

W poniedziałkowym spotkaniu roboczym w siedzibie PZKosz wzięli udział Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, wiceprezydent Lublina, Radosław Piesiewicz, Prezes PZKosz i PLK, Grzegorz Bachański, wiceprezes PZKosz i PLK oraz Marek Lembrych, wiceprezes PZKosz. Omówione zostały kwestie dotyczące organizacji imprezy, a także stworzono harmonogram dalszych przygotowań.

- Lublin w 2023 roku będzie Europejską Stolicą Młodzieży. Turniej rangi mistrzostw świata w koszykówce 3x3 doskonale wpisuje się w to wydarzenie, będzie jego świetnym zwieńczeniem. Cieszymy się, że zarówno Polski Związek Koszykówki, jak i FIBA doceniają możliwości naszego miasta w kwestii organizacji tak dużego wydarzenia sportowego. Jesteśmy gotowi na przyjęcie najlepszych zawodniczek i zawodników na świecie. Już teraz zapraszam do Lublina - podkreśla Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, wiceprezydent Lublina.

Tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży przyznawany jest przez Europejskie Forum Młodzieży.